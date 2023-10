Netflix rozšiřuje inzertní nabídku o sponzorství titulů i sportovních událostí, spolupracuje už s T-Mobile a Nespresso

Netflix učinil další kroky k rozšíření svého reklamního byznysu a nabídl inzerentům nové možnosti, v rámci nichž mohou inzerovat.

Nové funkce, které mají nalákat další inzerenty, představil na newyorském festivalu Advertising Week minulý týden viceprezident pro globální prodej reklamy Peter Naylor. Patří mezi ně sponzorství jednotlivých titulů nebo sezon a také vůbec poprvé sponzorství živých sportovních událostí. Naylor rovněž oznámil plány na spuštění reklamního formátu s pracovním názvem „Binge“ ještě v tomto roce.

„Binge“ by měl uživatelům umožnit po zhlédnutí několika epizod za sebou sledovat další díl seriálu bez reklam, samozřejmě za předpokladu, že marketingové sdělení i tak zhlédnou.

„Když se díváte na dvě nebo tři epizody v řadě – jako jsme to udělali už všichni – řekneme ‚Hej, naservírujme teď epizodu bez reklam, což nám značka umožní.‘ A pak vám tam dáme váš ‚hero‘ 30- až 60sekundový spot, filmový spot,“ řekl Naylor a dodal: „Ve chvíli, kdy více než 80 procent našich reklamu podporujících uživatelů sleduje pořady dvě hodiny a déle, umožní tato služba značce vyniknout.“

Inzerenti nyní mohou být také hlavním sponzorem pořadu nebo dané sezóny vysílané Netflixem. „Víme, že značky se chtějí spojit s konkrétními pořady, které jsou kontextově a kulturně relevantní pro jejich marketingové cíle,“ řekl Naylor. První značkou, která už tento nový formát využila, je Smartfood (Frito Lay) – stala se hlavním sponzorem nové sezóny seriálu „Love Is Blind“.

A do třetice: Netflix bude sponzorovat živé sportovní akce, a to počínaje nadcházejícím golfovým turnajem s účastí hvězd PGA a F1, The Netflix Cup. Sponzorství této události se ujaly mimo jiné značky T-Mobile a Nespresso, jejichž sdělení budou integrována do vysílání.

Zajímavé pak je, že integrace značek znamená, že je uvidí všichni uživatelé Netflixu, nejen ti, kteří využívají úroveň podporující reklamu.

Naylor uvedl, že sponzorováním Netflix Cupu budou značky moci oslovit fanoušky závodů i golfu, protože streamer poprvé vstupuje do živého sportovního vysílání. „Sponzoring bude do vysílání integrován způsobem, který je přirozený a celistvý, a nebude zahrnovat tradiční 15 a 30sekundové spoty.“

Od Netlvixu, který svůj reklamní byznys spustil zhruba před rokem lze očekávat určitě za nedlouho další inzertní novinky. Na závěr svého vystoupení Naylor uvedl: „Dalším krokem je nastavení správné strategie. A proto s vámi všemi úzce spolupracujeme na vytvoření fantastického zážitku, který si zamilují inzerenti i diváci,“ řekl a dodal: „Nesnažíme se nabízet jen to, co všichni ostatní. Snažíme se nastavit nový standard, abychom vyšli vstříc trhu a vytvořili nové a bezvadné reklamní modely, které našim inzerentům přinesou výsledky.“