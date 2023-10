Atmedia následuje Novu a Primu, TV reklamu zdraží o 15 až 20 procent

Mediální zastupitelství Atmedia představilo obchodní politiku pro rok 2024. Vzhledem k přetrvávající vysoké poptávce po televizní reklamě společnost zdraží reklamní prostor na zastupovaných tematických kanálech v průměru o 15 až 20 procent. A stejně jako Prima mění svou obchodní cílovou skupinu na 18-69 let.

V letošním roce se portfolio společnosti Atmedia rozrostlo o Canal+ Action a Spektrum Home na 24 měřených tematických stanic. Poptávka po televizní reklamě je ovšem tak vysoká, že má zastupitelství i přesto téměř po celý rok zcela vyprodaný reklamní prostor. „Především v exponovaných měsících musíme bohužel řadu klientů odmítat. Díky posunutí spodní věkové hranice o tři roky nabídneme v příštím roce zadavatelům TV reklamy o 4 procenta více reklamního prostoru,“ zdůvodňuje Michaela Suráková změnu obchodní cílové skupiny z 15–69 let na 18–69 let. Zároveň doplňuje, že i v příštím roce plánuje Atmedia rozšířit portfolio tematických TV stanic, a nabídnout tak zadavatelům TV reklamy větší reklamní prostor. „Jednáme hned s několika klienty a věřím, že již na jaře příštího roku představíme nový přírůstek do rodiny našich tematických TV stanic,“ tvrdí Michaela Suráková.

Vedle změny obchodní cílové skupiny plánuje společnost Atmedia z důvodu vysoké poptávky po TV reklamě její zdražení. „Za tímto rozhodnutím stojí nejen vyprodaný reklamní prostor, ale také vysoká míra inflace, která přináší vyšší náklady nám i tematickým TV stanicím, které obchodně zastupujeme. Proto jsme nuceni zdražit pro příští rok reklamní prostor v průměru o 15 až 20 procent,“ vysvětluje Michaela Suráková a dodává, že společnost také více investuje do managementu reklamních kampaní tak, aby využívala reklamní prostor na tematických TV stanicích maximálně efektivně.

Čtyři obchodní balíčky jako pilíř obchodní nabídky

Podobně jako v předchozích letech nabídne mediální zastupitelství Atmedia zadavatelům TV reklamy čtyři obchodní balíčky. V cílové skupině 18–69 let jsou to balíčky atmax, atadults a atchoice, v cílové skupině 4–14 let balíček atkids. „Obchodní balíčky jsou pilířem naší firemní strategie a obchodní nabídky a na tom nebudeme nic měnit ani v příštím roce,“ tvrdí Michaela Suráková a dodává: „Podobně to vnímají i naši klienti, pro které jsou obchodní balíčky přehledné, srozumitelné a přinášejí jim možnost flexibilního výběru dle jejich specifických marketingových a obchodních cílů.“

Letní olympijské hry v Paříži, grandslamové turnaje nebo cyklistické závody

Vedle klasické televizní reklamy nabízí Atmedia také další reklamní formáty od sponzorských vzkazů přes product placement nebo teleshopping. Zadavatelům televizní reklamy nabízí také možnost spojit svou značku se světovými sportovními eventy, kdy řadu z nich vysílají televizní stanice z portfolia Atmedia exkluzivně. K nejžádanějším sportovním událostem se dlouhodobě řadí cyklistické závody Giro d’Italia, Tour de France a La Vuelta, nebo grandslamové turnaje Australian Open, Roland Garros a US Open na televizní stanici Eurosport 1. „Rok 2024 je také rokem Letních olympijských her v Paříži, které přinášejí zadavatelům TV reklamy příležitost oslovit na televizní stanici Eurosport 1 až půl milionu diváků ve věku 18–69 let,“ upozorňuje Michaela Suráková a dodává: „Světové sportovní eventy umožňují zadavatelům TV reklamy oslovit atraktivní cílové skupiny diváků – v tomto případě především mladších mužů s vyššími příjmy.“