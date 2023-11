Po zákazu stopka: Česká pošta stáhla návrh na spojení s PNS

Pět měsíců po zamítavém stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na sloučení s částí První novinové společnosti (PNS) vedení České pošty stáhlo svůj loňský návrh na povolení sloučení.

Úřad v prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že spojení by vedlo k vytvoření podniku s dominantním postavením, co by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích doručování zásilek obyčejného psaní, doručování zásilek adresného direct mailu, doručování zásilek neadresného direct mailu, distribuce předplatného a doručování tiskových zásilek (tj. časopisů) na území České republiky.

Proti rozhodnutí byl podán rozklad, o němž rozhodoval předseda Úřadu. Po stažení návrhu na povolení spojení ze strany České pošty předseda řízení zastavil, přesto však ve svém rozhodnutí provedl výklad zákona v otázce týkající se dopadu žádosti o doložení dalších podkladů a důkazů ze strany Úřadu na běh lhůty pro vydání rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů.

PNS je největším distributorem tisku na českém trhu a zároveň největším alternativním poštovním operátorem. Hlavními akcionáři společnosti, která v roce 2022 prohloubila ztrátu prohloubil ztrátu o 23 milionů na 97,5 milionu korun, jsou vydavatelství Mafra (37,51 %), Vltava Labe Media (35 %) a Czech News Center (27,02 %).