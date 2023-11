NFNZ aktualizoval MediaRating: lepší známku mají Euro, Respekt, Blesk i Parlementní listy

Vyšla nová aktualizace MediaRatingu, jehož pomocí Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ) dlouhodobě sleduje dodržování novinářských standardů v tuzemských redakcích. Skokanem je týdeník Euro, hodnocení si polepšila i další média.



Dle hodnocení NFNZ několik médií zlepšilo svou redakční transparentnost vůči čtenáři, zapracovalo na práci se zdroji či začalo jasněji oddělovat reklamu od redakčního obsahu. Dlouhodobým problémem je stále stírání žánrů, které následně vede k nerozlišování zpravodajství a komentáře.



Inovovaná metodika MediaRatingu byla již v minulosti použita na online média, nyní poprvé i na tisk. Nehodnotí tedy média ovládaná politicky exponovanými osobami. V konfliktu zájmů tak stále ještě zůstávají média vydavatelství Mafra, jehož prodej nebyl v čase aktualizace MediaRatingu dokončen, či týdeník Naše Pravda spojený s KSČM.



V posuzovaných tištěných médiích si polepšily například Deník či Respekt na známku A. Nahoru poskočily i bulvární tituly Blesk či Aha, které získaly známku B. Skokanem v hodnocení je týdeník Euro: „Jedna z nejvýraznějších změn v hodnocení je vidět u Týdeníku Euro, který se po zlepšení zdrojování, označení reklamy a přidání možností kontaktovat členy redakce dostal z hodnocení B- do B+,“ říká vedoucí týmu kodérů Klára Tejchman. Zároveň dodává, že i v tisku pokračuje trend prolínání žánrů: „Jako problém se jeví nejasné žánrové ukotvení článků a komentování ve zpravodajství.”



Z online médií polepšil například Reflex.cz či Forum24.cz. Mezi hodnocenými je nově i zpravodajský server Romea.cz, který hned dosáhl vysoké známky A-. Dle metodiky se mírně zlepšily i kontroverzní ParlamentniListy.cz, a to na známku B. „Parlamentní listy změnily majitele a již nejsou v konfliktu zájmů. Složení redakce a autorství textů je také transparentní. Seznam členů redakce byl upraven tak, aby se daly identifikovat autorské zkratky. V neposlední řadě se redakce zlepšila i v oblasti označování zdrojů informací,” říká vedoucí projektu MediaRating Josef Šlerka.



Zlepšování redakční práce a transparentnosti mnoha českých médií vychází v době, kdy se média ve střední Evropě dostávají pod tlak. Zatímco Česko dle aktuálního žebříčku svobody médií Reportérů bez hranic je na 14. místě, Polsko je až v padesátce a Maďarsko dokonce v sedmdesátce. Hrozby pro svobodu médií narůstají i na Slovensku. „Bylo by velkou chybou se spokojit s tím, že česká média nyní nejsou pod zásadním politickým tlakem. Berme to tak, že po éře Andreje Babiše dostala média prostor pro nádech, který by měla využít k dosažení co nejvyšší kvality a transparentnosti. Jen tak odolají za horších časů. Jsem rád, že aktualizovaný MediaRating ukazuje, že mnohá média se o to snaží,” dodává výkonný ředitel NFNZ David Klimeš.