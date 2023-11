Fajn rádio spouští pořad pro GenZ, v hlavní roli jsou mladé hvězdy české scény

Fajn rádio ze skupiny Media Bohemia spouští nový pořad Next generation zaměřený na generaci Z. Jde o osobní tipy na songy od mladých českých hvězd hudební scény i TikToku a Instagramu jako je Sofian Medjmedj, Totally nothin‘, Aiko, Timmy White, David Hložek alias Jsemhusby a další.

Pořad běží od 6. listopadu každé pondělí a středu ve 20:00 on-air na Fajn rádiu. Next generation podpoří mladé začínající talenty, které zatím česká rádia nehrají. „Tenhle pořad se hodně liší od všech, které jsme tu zatím měli. Obecně s v rádiích hraje hudba, kterou už posluchači znají, preferují a vychází dobře v takzvaných call-outech. Tady to bude ale jiné. Nepůjde o žádné algoritmy, ale o čisté osobní doporučení lidí z generace Z, tedy mladých českých hvězd,“ říká Ondřej Cikán, programový ředitel Fajn rádia.

Fajn rádio dává díky Next generation prostor novým začínajícím umělcům. Navíc si slibuje od spolupráce s influencery a hudebníky další posílení positioningu nejoblíbenějšího českého rádia pro generaci Z.

„Rozhodně je to první krok, kterým odstartujeme sérii generačních změn v českém éteru. Budeme moc rádi, když se Fajn rádio stane se svými streamy takovou líhní mladých talentů, kteří si u nás vše vyzkouší, než vyrazí do českého mainstreamového showbyznysu. Navíc na Fajn rádiu můžou udělat i chyby a nikdo je za to nebude hejtovat, protože prostě chyby k začátkům patří,“ dodává Ondřej Cikán.