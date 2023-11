Adform se Scope3 snížily emise kampaní Audi, Vodafone a PcComponentes

Globální programatická platforma Adform představila výsledky svého pilotního programu pro snižování emisí uhlíku.

Partnerství společností Adform a Scope3 vedlo k výraznému snížení emisí z digitální reklamy u výše zmíněných společností. Zároveň ale také vedlo ke zlepšení výkonnosti kampaní vzhledem k jejich klíčovým ukazatelům výkonnosti (KPI), které jsou specifické pro danou značku.

Emise oxidu uhličitého jsou jedním z důsledků užívání digitální reklamy. Emise v současné době vyvolávají značné obavy, a to na straně inzerentů, agentur i vydavatelů. Nedávné studie odhalily, že zobrazované a streamované reklamy jsou každoročně zodpovědné za 7,2 milionu tun emisí, což odpovídá roční spotřebě elektřiny pro 1,4 milionu amerických domácností. Stejně tak průzkum z roku 2023 provedený společností Adform zjistil, že napříč globálními marketéry s rozhodovacími pravomocemi považuje 70 % z nich udržitelnost za důležité téma při programatickém plánování. Respondenti téhož průzkumu však uvedli, že snižování těchto emisí může být náročné. Důvodem je především nedostatek ekologických mediálních řešení, která by nabízela kvantifikovatelné údaje a výsledky při zachování výkonnosti.

Schopnosti společnosti Adform v oblasti snižování emisí uhlíku jsou v tomto odvětví jedinečné, protože umožňují klientům realizovat změny, aniž by to bylo na úkor jejich specifických obchodních cílů. A to díky vyloučení až 30 % domén s nejvyššími emisemi, aniž by byl obětován jejich dosah nebo výkon.

Například společnost Audi Česká republika využila se společností Adform tuto funkci snižování emisí uhlíku v rámci své reklamní kampaně pro novou edici vozů e-tron. Kampaně nasazené mediální agenturou PHD dosáhly o 81 % nižšího gCO2PM v porovnání s průměrem trhu Scope3 a zároveň dosáhly 65% nárůstu CTR.

Podobně společnost Vodafone Germany spolupracovala se společností Adform, aby snížila uhlíkovou stopu svých zobrazovacích kampaní a zároveň zajistila, že náklady na akvizici (CPA) zůstanou neovlivněny. Výsledná kampaň dosáhla 28% snížení průměrného počtu gCO2PM, 35% zvýšení počtu konverzí na impresi a 12% snížení CPA. Podle stejné strategie dosáhla společnost Vodacom (Vodafone South Africa) 58% snížení průměrného počtu gCO2PM, 100% zvýšení počtu konverzí a 40% snížení CPA.

Přední španělský maloobchodní prodejce elektroniky, společnost PcComponentes, také využil možnosti společnosti Adform pro snížení emisí uhlíku v rámci šestitýdenní kampaně a vykázal 21% snížení celkové produkce uhlíku ve srovnání s úrovní trhu.

Za necelé tři měsíce společnost Adform realizovala více než 45 kampaní s klienty z různých odvětví, jako jsou telekomunikace, bankovnictví, CPG, cestovní ruch a automobilový průmysl, zaměřených na snížení emisí uhlíku. Na základě ověření úspěchu tohoto konceptu společnost Adform uvedla na trh novou sadu funkcí pro udržitelné obchodování, včetně řídicích panelů a srovnávacích ukazatelů, které klientům poskytují větší kontrolu a transparentnost.

„Jsme velmi rádi, že jsme mohli spolupracovat se společnostmi Audi, Vodafone a PcCompenentes na těchto průkopnických digitálních kampaních zaměřených na snižování emisí uhlíku, které vykazují fantastické výsledky,“ dodává Oliver Whitten, provozní ředitel společnosti Adform. „Výsledky pilotních kampaní jasně ukazují, že správná technologie může snížit emise, aniž by to bylo na úkor dosahu nebo výkonu. Měření naší uhlíkové stopy v digitálních reklamních kampaních je důležitým krokem při řešení emisí uhlíku v celém marketingovém mixu, ale je to jen jeden dílek skládačky. Těšíme se, že budeme moci navázat na náš úspěch v této oblasti a ještě více podpořit udržitelnost.“