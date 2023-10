Na TV Nova se v neděli po 17 letech vrátí politický diskuzní pořad

Za pět minut dvanáct. Tak se jmenuje nový debatní formát, který TV Nova nasadí do vysílání tuto neděli. Do souboje s konkurenčními a současně probíhajícími diskuzemi Václava Moravce (ČT) a Terezie Tománkové (CNN Prima News) se pustí Martin Čermák.

Na Novu se pravidelná nedělní politická diskuze vrací 17 let poté, co skončila Sedmička (dříve Sedm, čili 7 dní), kterou postupně moderovali Jan Vávra, Jana Bobošíková, Michaela Jílková, Martin Veselovský a Jitka Obzinová. Pořad vzhledem ke svému názvu bude nepřekvapivě začínat v 11:55 a živé vysílání bude rozděleno na tři části: politickou diskuzi, téma týdne a rozhovor s osobností, která uplynulý týden hýbala Českou republikou, Celková doba vysílání bude přibližně 70 minut.

„Nedělní politická diskuze je v českém mediálním prostředí zakotveným formátem. Na TV Nova nám nějakou dobu chyběla, a proto jsme se rozhodli, že se k ní vrátíme. Je dalším důkazem, že neustále posilujeme naše zpravodajství. Chceme ji ale pojmout jinak, inovativněji, dostat ji náplní i zpracováním blíže k lidem,“ dodává Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova.

Nový pořad bude moderovat Martin Čermák. „Na rozhovory s politiky jsem zvyklý z vysílání z Televizních novin i TN Live. Tady půjde samozřejmě o něco jiného, bude to mnohem náročnější. Kromě rozhovorů se budeme komplexněji věnovat i tématu, které daný týden nějakým způsobem rezonovalo v české společnosti. Nemusí jít pouze o politiku, ale například i o ekonomická či sociální témata. V poslední části si do studia pozvu někoho, kdo nás zaujal, kdo uspěl, kdo je výjimečný. Může to být sportovec, umělec, návrhář, architekt, ale i třeba někdo, kdo s nasazením vlastního života zachránil někoho dalšího. Spektrum bude široké,“ vysvětluje Martin Čermák.

Nova původně počítala, že novým pořadem bude provázet Pavel Štrunc, jenž v červnu překvapivě z rozhodnutí televize skončil na pozici šéfredaktora zpravodajství CNN Prima News. Z jeho působení na Nově však rychle sešlo kvůli trvajícím smluvním závazkům vůči Primě.