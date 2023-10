Monitorovat média už nestačí, musíte měřit a cílit

Z Monitora Media se stává Mediaboard. Proč k této změně došlo, prozrazuje Tomáš Berger, CEO a zakladatel firmy.

Co vás vedlo po osmi letech k rebrandingu?

Ke změně názvu jsme směřovali už delší dobu a hlavní důvody jsou dva. Tím prvním je posun od mediálního monitoringu ke komplexní „all-in-one media intelligence“ službě. Mimochodem, tento posun na naší straně probíhá už poslední dva roky v podobě postupného nasazování jednotlivých funkcionalit. A s tím souvisí i druhý důvod, kterým je naše expanze na zahraniční trhy. Název Mediaboard nejen lépe vystihuje komplexní podstatu naší služby, kterou už není jen mediální monitoring a „social listening“, ale je také lépe uchopitelný pro zahraniční publikum.

Samotný mediální monitoring je podle vás překonaný?

Jde o to, že „pouhý“ monitoring médií už firmám, ale i mnohým institucím a samozřejmě PRistům nestačí. Očekávají, že od moderního nástroje dostanou mnohem více v podobě sofistikované analytiky, automatizovaných reportů, přesného cílení, měření a vyhodnocování dosahu. K tomu ale i e-mailing, mediální CRM a mnoho dalšího. Monitoring médií je základ pro chápání pozice značky a konkurence a vývoj trhu, ale naše technologie nyní umožňují nejen komunikaci pasivně sledovat, ale aktivně ji tvořit, cílit a šířit. O to se snažíme v Mediaboardu, přinášet nové technologie a nástroje, které umožní posunout PR, komunikaci a brand management na novou úroveň. Naším cílem je vytvořit jednotnou platformu, která bude podporovat celé komunikační kolečko.

Proč jste se rozhodli jít do zahraničí? Český trh vám je malý?

Ještě pod značkou Monitora jsme se v loňském roce stali největším poskytovatelem mediálního monitoringu v Česku, ale přímou souvislost s tím naše rozhodnutí nemá. Ostatně nikdy nebylo primárním cílem být lokální jedničkou, ale dostat se do globální pětky. Stále častěji jsme se přes české zastoupení velkých mezinárodních značek dostávali v hierarchii až k jejich zahraničním matkám, kterým se naše řešení zamlouvalo a chtěly po nás monitoring z dalších trhů. Proto už teď pokrýváme média z více než 100 zemí světa a mezinárodně nás využívá třeba Ikea, Rohlík nebo BMW. Nejde tak o to, že bychom se jednoho dne rozhodli vzít náš produkt do světa, ale z dlouhodobé praxe máme dobrý přehled o dalších, zejména západních trzích. Vidíme na jedné straně potřebu firem a značek řešit komunikaci komplexně, měřitelně sdílet novinky s novináři, influencery či klienty, monitorovat média, ale zároveň je i měřit a správně svou komunikaci cílit. A na straně druhé absenci nástroje, který by to umožňoval. Mediaboard by měl tuto mezeru vyplnit a přinést do PR a brand managemetu měření, cílení, personalizaci s přesností, jakou známe z marketingu.

Mohl byste publikační platformu více přiblížit?

Jedná se o nástroj, který bude tvořit jeden ze základních pilířů naší komplexní „media intelligence“. Jde o kombinaci řešení, která pomohou k efektivnější komunikaci s novináři. První částí je Newsroom, jenž je určený ke snadné tvorbě tiskových zpráv. Následuje novinářské CRM, jež slouží ke správě novinářských kontaktů a ke sdílení informací napříč týmem. Poslední díl publikační platformy je e-mailing, který nabídne nejen přehledné uživatelské prostředí pro snadnou rozesílku tiskových zpráv, ale také měření jejich dosahu a „open rate“.

Co tato změna znamená pro stávající i nové zákazníky?

V rámci samotné aplikace se pro zákazníky v současné době nic nemění. Největší změna pro ně aktuálně bude jiné logo v aplikaci. Rozdíly se začnou projevovat až časem s přibývajícími funkcemi, jako je právě publikační platforma.