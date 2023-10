DVTV spustila televizní kanál: je to „YoutubeFlix“ nabitý předními tvůrci obsahu

Internetový projekt Daniely Drtinové a Martina Veselovského dnes spustil lineární televizní kanál DVTV Extra. Dostupný bude na platformě Magenta TV společnosti T-Mobile a jeho obsah budou spoluvytvářet špičky české a slovenské internetové scény.

Detaily vysílání byly představeny krátce před spuštěním vysílání, ke kterému došlo 31. října v 20:00. „Po deseti letech jsme si řekli, že by nebyl špatný nápad se s velkou parádou vrátit na televizní obrazovky,“ uvedli bývalí moderátoři České televize, kteří z Kavčích hor odešli v únoru 2014. Posléze si založili internetový projekt DVTV, který až do konce loňského roku fungoval na bázi partnerství s vydavatelstvím Economia, aby se poté osamostatnil. Proč se na obrazovky vrací? „Existuje a ještě dlouho bude existovat dost lidí, kteří sledují televizi v lineárním čase. Proto jim chceme předvést, co umí ti nejlepší čeští a slovenští influenceři, podcasteři a tvůrci,“ dodali Veselovský s Drtinovou.

Vedle rozhovorů z produkce DVTV tak na novém kanálů dostanou prostor tvůrci či pořady Kecy a politika, Čestmír Strakatý, Standa show, Tech Guys, U Kulatého stolu, Opravdové zločiny, Jirka vysvětluje věci, Ondřej Koběrský, Brain We Are, Petra Vančurová, Kluci z Prahy, Real Talk, Pastoral Brothers, Ondřej Aust, Vojta Žižka a Petr Mára.

„DVTV má dobrý obsah, ale začali jsme sledovat i další tvůrce a přišlo nám škoda, abychom se nespojili do jednoho projektu,“ vysvětlil spojení Jan Rozkošný, spolumajitel a editor DVTV. „Sledoval jsem ten veškerý zajímavý obsah, který vzniká tak trochu na troskách klasické novinařiny, a bylo mi líto, že ho nevidí všichni ti, kteří by ho měli vidět. Proto jsme se rozhodli vytvořit platformu pro diváky, kteří se nedívají na YouTube a neposlouchají podcasty, aby se k nim tento obsah dostal,“ dodal.

Lineární DVTV je dostupná jen prostřednictvím služby Magenta TV od T-Mobile (už od nejnižšího tarifu S), a to v jeho IPTV vysílání a prostřednictvím satelitu. V Česku a na Slovensku má Magenta TV dle dat operátora zhruba milion diváků. „Každá obsahová služba potřebuje rozšiřovat svou nabídku. A je to právě o tom obsahu. DVTV vybudovala sakra dobrou značku, a tak jsme si řekli proč ne. Ta příležitost je obrovská,“ řekl Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerské rozvoje T-Mobile Czech Republic.

DVTV Extra bude v televizním programu na pozici číslo 14, tedy před ČT24 i CNN Prima News, jak poznamenal Martin Veselovský. „Jste sakra dobrá značka. Hodnota naší spolupráce je vysoká a my si ji ceníme,“ uvedl Spurný.