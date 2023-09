Velká příležitost pro příjmy Netflixu – cloudové hraní

Pokud by jen polovina z 238 milionů diváků Netflixu začala hrát hry, stala by se streamovací platforma obrovským soupeřem v oblasti cloudových her a otevřela by si nové příležitosti pro inzertní příjmy.

Společnost pro výzkum trhu Savanta zjistila, že alespoň jednu hru od Netflixu prostřednictvím mobilní aplikace si od „tichého“ uvedení služby v listopadu 2021 stáhla pětina hráčů. Více než tři čtvrtiny z nich by to pravděpodobně učinili znovu. Zajímavé je i zjištění, že téměř polovina (45 %) těch, kteří o hrách od Netflixu dosud neslyšeli, by současnou službu využila.

Průzkum proběhl dotazováním 12 tisíc hráčů (ti, co hrají elektronické hry na jakémkoli zařízení) na sedmi trzích (Kanada, Francie, Německo, Nizozemsko, Španělsko, Velká Británie a Spojené státy).

Odhalil také, že třetina častých hráčů už využila cloudovou herní službu. Mezi těmi, co hrají aspoň jednou měsíčně, ji využil jeden z deseti.

„Neúspěch služby Stadia společnosti Google naznačuje, že segment angažovaných hráčů, kteří jsou posedlí technickými detaily, jako je počet snímků za sekundu a limity využití dat, bude vždy těžké zaujmout,“ řekl Shaun Austin, senior viceprezident pro média ve společnosti Savanta. „Netflix se po vzoru Facebooku ale zaměřuje na trh příležitostných uživatelů a nabízí hry jako přidanou hodnotu, nikoliv jako cíl.“

Netflix testuje cloudové hraní na trzích ve Velké Británii a Kanadě zhruba od srpna, kdy také vydal svou aplikaci Netflix Game Controller, která udělá ovladač z chytrého telefonu.

Jeho nabídka cloudových her přichází podle Savanty v době, kdy každý pátý člověk uvádí, že nákup her je prvním luxusem v oblasti zábavy, kterého by se v krizi zřekl. Následuje časopisů a her (obojí 15 %) a předplatné streamingové služby (12 %).

Přestože téměř více než dvě pětiny neangažovaných hráčů a zhruba čtvrtina těch vášnivých před dotazováním o cloudových hrách nevěděly, je tento koncept pro ně lákavý. Z těch, kteří jej ještě nevyzkoušeli, jsou mu nejotevřenější hráči ze Španělska (44 %), následovaní hráči ze Spojených států (36 %) a Velké Británie (30 %).