Lokální zprávy od samospráv jsou nově v Seznam NewsFeedu

Seznam.cz ve spolupráci s komunikační platformou Munipolis nově poskytuje návštěvníkům své domovské stránky důležité ověřené aktuality od samospráv z jejich okolí či z oblasti, kterou si sami zvolí. Uživatelé se tak dozví o novinkách ze svého města včetně například krizových situací, termínů úředních povinností nebo kulturních akcí.

Komunikační platformu Munipolis momentálně využívá ke komunikaci s občany 2600 samospráv z celkových 6254 v České republice a dalších více než 300 na Slovensku. Jedním z jejích hlavních cílů je zajistit, aby se občané jednoduše dostali ke klíčovým a praktickým informacím z místa svého bydliště. A tomu pomůže právě nová spolupráce s českou internetovou jedničkou. Samosprávy totiž dostanou možnost oslovit v rámci lokalizovaného zpravodajství další desítky tisíc uživatelů, které by jinak důležité informace mohly minout. Informace, které se budou uživatelům zobrazovat, budou vždy ověřitelné a budou pocházet přímo od jednotlivých samospráv.

„Momentálně uvidí uživatelé zprávy podle místa, které mají nastavené jako „Domov“ na Mapy.cz. Lidé si ale mohou nastavit další libovolné lokality v záložce „lokální“, která se nachází na domovské stránce Seznam.cz nad sekcí, které říkáme Newsfeed. Uživatelům pak začneme mezi ostatní články řadit také aktuality z jím nastavené oblasti,“ říká seniorní produktový manažer Seznam.cz Marek Vacek. „Dostanou se k nim tedy i zprávy například z pracoviště, místa, kde mají chalupu, anebo kde bydlí jejich příbuzní.“

Zapojit Čechy do obecních aktivit

Podle autora projektu Munipolis Ondřeje Švrčka je spolupráce se Seznamem klíčová také z pohledu zvyšování zájmu Čechů o společenské dění. Munipolis totiž slouží také jako platforma pro občanskou participaci a umožňuje samosprávám získávat zpětnou vazbu o spokojenosti obyvatel. A podněty ke zlepšení budou mít samosprávy možnost získávat jak přímo v Munipolis, tak i pod svými příspěvky na Seznam.cz, které je možné komentovat stejně jako kterýkoli jiný obsah na hlavní domovské stránce.

„Naším cílem je, aby samospráva mohla se svými občany efektivně komunikovat. A díky Munipolis se to už téměř každé druhé obci v Česku daří. Spolu se Seznamem teď umožníme i těm, kdo se zatím pro registraci nerozhodli, nebo webovou stránku svého města aktivně nenavštěvují, sledovat klíčové události a informace z jejich bezprostředního okolí. Četnost a obsah zpráv jsou plně závislé na dané místní samosprávě. Na platformě se dá pořádat například hlasování o participativních rozpočtech nebo ji využít pro splnění nově ustanovené povinnosti o whistleblowingu,“ říká zakladatel komunikační sítě Munipolis Ondřej Švrček.„Z výzkumů opakovaně vyplývá, že Češi se chtějí zapojovat do dění ve své lokalitě. A toto je jedna z cest, jak jim to ulehčit. Protože jen tak budeme pomáhat udržovat zodpovědnou společnost a dobrou náladu v ní.“