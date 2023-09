Komerční televize zuří: nezvyšujte poplatky ČT, novelu stáhněte a přepracujte

Televizní skupiny Nova, Prima a Óčko vyrazily v rámci Asociace komerčních televizí do boje proti velké novele mediálního zákona, která má navýšit poplatky, a tím pádem rozpočet, veřejnoprávní České televizi (a také Českému rozhlasu). „Předložený návrh je zcela nepřiměřený, neprojednaný a zásadně by narušil stabilitu mediálního sektoru,“ uvádí AKTV.

Prohlášení Asociace komerčních televizí publikujeme v kompletním znění:

Reklama

Dne 5. září 2023 představil na tiskové konferenci ministr kultury Martin Baxa společně se zástupci vládní pětikoalice Novelu zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

V průběhu tiskové konference opakovaně zaznělo, že ministerstvo je v pravidelném kontaktu se zástupci vysílatelů, že s nimi byl návrh novely projednán a že při jeho přípravě byl kladen důraz na to, aby nedošlo k rozkolísání mediálního trhu.

Členové Asociace komerčních televizí, z.s., televizní skupiny Nova, Prima a Óčko, se v uplynulých dnech seznámili s oznámením ministra kultury i s obsahem navrhované novely. S velkým rozčarováním bohužel musíme konstatovat, že jsme o znění předložené novely nebyli vůbec informováni, natož aby s námi byla projednána.

Pravdou je, že se zástupci ministerstva kultury jsme v letošním roce v intenzivním kontaktu s ohledem na naši účast v poradní skupině k transformaci Fondu kinematografie a s tím související novelizaci zákona o audiovizi. O to větší překvapení pro nás proto byla slova pana ministra, že zamýšlené významné navýšení financí pro Českou televizi je nutné vnímat jako téma spojené právě s transformací Fondu. V rámci několikaměsíční práce poradní skupiny totiž nepadla ani jedna zmínka o jakémkoli propojení tohoto tématu s financováním veřejnoprávních médií. Ve skutečnosti zde žádné takové věcné propojení neexistuje a ani nedává smysl.

Předložený návrh Novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích primárně směřuje k navýšení příjmů z koncesionářských poplatků jejich zvýšením a rozšířením počtu poplatníků, přičemž současně v plném rozsahu zůstává zachován zdroj financování České televize z reklamy, sponzoringu a dalších obchodních sdělení. V současné ekonomické situaci považujeme za zcela nesprávné řešit nejprve navyšování poplatkového financování, aniž by bylo přesně definováno a známo, na co mají být vyšší prostředky v rozpočtu České televize potřebné, a v jaké výši. Důrazně se přikláníme k postupu, aby nejprve proběhla diskuse k tématu role veřejnoprávních médií a obsahu veřejné služby. Teprve pak bude možné tuto veřejnou službu „nacenit“ a stanovit tedy rozpočet, se kterým je možné tuto roli efektivně plnit. Pouze v případě, že by z této diskuse vyplynulo, že stávající rozpočet není dostatečný, dává smysl odborná debata, jak by bylo možné chybějící prostředky do rozpočtu doplnit.

Navíc předpokládané dodatečné výnosy z výběru koncesionářských poplatků, se kterými počítá současný návrh novely, výrazně převyšují veškeré částky dříve zveřejněné generálním ředitelem Petrem Dvořákem v souvislosti s potřebami sanování rozpočtu České televize. Tato skutečnost vyvolává značné pochybnosti o tom, na co mají být takto navýšené prostředky použity.

Předložený návrh Novely zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích je tak zcela nepřiměřený, neprojednaný s dotčenými subjekty a zásadně by narušil stabilitu mediálního sektoru. S předloženým návrhem novely tedy kategoricky nesouhlasíme a žádáme jeho stažení z legislativního procesu a důkladné přepracování.

Jsme připraveni poskytnout veškerou součinnost a náš expertní vhled do fungování mediálního prostředí v České republice tak, aby bylo možné si při tak zásadních zásazích do trhu správně vyhodnotit dopady a potenciální rizika pro jeho stabilitu. Současný návrh by totiž nepochybně měl destrukční vliv právě na rovnováhu českého mediálního prostředí, mediální pluralitu a v neposlední řadě by velmi pravděpodobně znamenal nelegitimní zásah do hospodářské soutěže. V materiálech ministerstva kultury vložených do mezirezortního připomínkového řízení, včetně tzv. dopadové studie, je tento aspekt zcela opomenut.

Poslední důležitý bod, který je potřeba vzít do úvahy, je situace, ve které vláda s tímto návrhem přichází. Vysoká inflace a zdražování vede domácnosti, firmy, ale i stát k utahování opasků. Pokládáme tedy za velmi nešťastné bez jakékoliv odborné diskuze vytáhnout další stamiliony korun navíc z rodinných rozpočtů prakticky všech českých domácností.