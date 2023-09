Jan Souček představil svůj tým: kdo povede Českou televizi?

Jan Souček, který se 1. října stane novým ředitelem České televize, představil svůj tým top managementu. Novým šéfem zpravodajství bude Petr Mrzena, větší důraz na digitální službu dodá nová divize Jana Maxy, korporátní služby povede Michal Fila.

Necelý měsíc před nástupem do funkce svolal nastupující generální ředitel tiskovou konferenci, kde prezentoval svůj nejbližší tým. „Celé léto jsem věnoval jednání s kolegy o jejich zařazení do top managementu ČT,“ zmínil úvodem Jan Souček. „Základním úkolem bude udržet a posílit pozici ČT jako nejsilnějšího audiovizuálního média. Velký důraz chceme dát na digitální budoucnost. A to se netýká jen iVysílání, ale i aplikací a dalších digitálních kanálů,“ dodal. Programová nabídka a struktura kanálů má být co nejpřehlednější, ČT má být jako instituce otevřená a komunikativní.

Reklama

Koho si Jan Souček do týmu vybral?

Petr Mrzena, ředitel divize Zpravodajství a publicistika

Jeho cílem je udržet vysoký zájem a důvěru lidí ve zpravodajské a publicistické pořady ČT. Dosavadní výkonný ředitel ČT24 chce pokračovat v rozvoji regionálního zpravodajství a více zapojit regionální studia do vysílání zpravodajského kanálu. Udržet hodlá původní zahraniční zpravodajství a ve zvážení je zřízení stálého postu na Ukrajině. „Chtěl bych zvýšit podíl žen v divizi. Aby poměr byl padesát na padesát – jak na obrazovce, tak mimo ni,“ uvedl. Rozvíjet chce investigativní žurnalistiku, pořad Reportéři zůstane zachován. „Chci vytvořit takové podmínky, aby byl pořad hodnocen podle jeho výsledků, a nikoliv podle toho, jak se tam někdo choval,“ zmínil nástupce Petra Šámala.

Jan Maxa, ředitel divize Digitální služby

Dosavadní ředitel vývoje programu přechází do nově vzniklé divize. Digitální služby mají být povýšeny na druhý zásadní pilíř distribuce ČT. Z platformy, kde diváci zpětně sledují program z lineárního vysílání, by se měl stát kanál, kteří přináší více exkluzivního obsahu. Cílem je tedy zvýšit investice do online obsahu. Maxa slibuje i větší důraz na práci se sociálními sítěmi. „Chceme daleko aktivněji oslovovat specifické cílové skupiny,“ zmínil.

Tereza Polachová, ředitelka divize Obsah

Do České televize přichází zvenčí – přes 13 let působila jako kreativní producentka HBO (oceňované seriály Hořící keř, Pustina, Bez vědomí, Víťaz). Nyní přebírá divizi po Janu Maxovi. „Z pozice ČT musíme vytvářet nové trendy a jádro naší tvorby by nemělo být zaměnitelné s produkcí komerčních stanic. Naší misí by mělo být srovnávat se s nejlepší zahraniční tvorbou,“ uvedla. Ráda by v dnešní polarizované době dala prostor i tématům sociální a genderové rovnosti.

Michal Fila, ředitel divize Korporátní služby

Dosavadní ředitel interní a externí komunikace společnosti Home Credit má bohaté zkušenosti z veřejnoprávních médií, ve kterých se pohyboval 24 let. Naposled jako vedoucí redakce zpravodajství brněnského studia. Jeho cílem je velmi otevřená komunikace ČT, a to i směrem dovnitř, aby se zaměstnanci stali ambasadory instituce a dokázali argumentovat a tlumočit vizi ČT. „Chci, abychom v rámci komunikace opustili zaběhlé věci a přinášeli nové,“ vysvětil. V rámci jeho divize bude mít marketing na starost od ledna Štěpánka Sunková, oddělení lidských zdrojů povede Petra Lautnerová.

Milan Fridrich, ředitel divize Program

Pozici zastává od roku 2011 a zůstává v ní i s novým generálním ředitelem. Nově získají své manažery také lineární kanály ČT1 (Jiří Kokmotos, dosavadní šéf programu ČRo Brno) a ČT2 (Jiří Štern, bývalý kreativní producent ČT a Součkův protikandidát kandidát na GŘ). Do éteru by se na přelomu let 2024/25 měl vrátit kanál ČT3. „Trojka divákům chybí, měli ji rádi. Pro seniory byla v dnešním světě i rádcem, průvodcem a pomocníkem,“ vysvětlil. Na ČT1 bude důraz na dramatickou (nejen domácí) tvorbu, které by měl pomoct příchod Terezy Poláchové. „Chceme posílit původní kvalitní dramatickou tvorbu a vytvářet seriály, které nebudou jen kriminální,“ uvedl. Dvojka by měla posílit svou veřejnoprávnost a nabídnout originální talk-show s tématy do hloubky, satiru, silné původní dokumenty či artové filmy. ČT art dostane víc prostoru pro alternativní kulturu.

Z dosavadních čelních manažerů České televize tak po příchodu Jana Součka na Kavčích horách nezůstanou šéf zpravodajství Zdeněk Šámal, ředitel divize korporátní vztahy, komunikace a obchodu Vít Kolář, či ředitelka marketingu Denisa Kollárová.