Nový web cílí především na generaci Z, jeho vedoucí redaktorkou je Karolina Bulisová.

Portfolio mediální skupiny MAFRA rozšířil nový web AntiYoutuber. Cílí především na Generaci Z. Tato generace mladých, která vyrostla na internetu a žije „online“, v současnosti představuje významnou mediální a kupní sílu. Projekt odstartoval sérií rozhovorů s nejsledovanějšími influencery. Největší zásah zaznamenala kontroverzní hvězda sítě pro mladé Tik Tok, Adéla Pulcová alias Shopaholicadel.

Jako vedoucí projektu má web na starosti Petr Konečný, který stál před sedmi lety u zrodu bulvárního webu Expres.cz, dnes jednoho z nejúspěšnějších lifestylových projektů s návštěvností dva miliony reálných uživatelů. Vedoucí redaktorkou webu je Karolina Bulisová (na úvodní fotografii), která dříve působila například v Hospodářských novinách, v domácí redakci zpravodajského portálu iDnes.cz či mezi reportéry deníku Mladá fronta Dnes. Dalšími členy redakčního týmu webu AntiYoutuber jsou Barbora Bahníková, Aneta Havránková a Marek Zouzalík.

„Cílíme na mladé, ale můžeme zaujmout i jejich rodiče. Mladí mají své hvězdy a celebrity, které nejsou v televizi. Redakce přistupuje k tématům podobně jako na webech Expres.cz či iDnes.cz, snaží se čtenáře informovat, pobavit, ale ukazuje také odvrácenou stranu světa jejich hrdinů,“ uvedl vedoucí projektu AntiYoutuber Petr Konečný.

Obsah webu AntiYoutuber má nepsané kategorie, například týdenní přehled o dění na sítích, reakce na streamy z Tik Toku, novinky z gamingu, články o hvězdách MMA či Clash of Stars a další. Web má také vlastní online encyklopedii v layoutu uzpůsobeném pro mobilní telefony, která poskytuje seznam a přehled informací o influencerech. V plánu je rovněž audio obsah, především v podobě podcastů.

„Rozhovor s Shopaholicadel měl úspěch jak na webu, tak na našich sociálních sítích. To jen potvrzuje, že o influencery a jejich svět je mezi mladou generací velký zájem. Lidé chtějí vědět víc, než co influenceři ukazují na internetu. A od toho jsme tu my, abychom jim to zprostředkovali,“ dodala vedoucí redaktorka webu AntiYoutuber Karolina Bulisová.