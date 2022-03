Ochutnávky na míru, zkušební přístupy, autentičnost a cílený obsah, to u mladých o zpravodajských médiích rozhodne.

Generace Z (ti, kteří se narodili po roce 1995) vyrostla s internetem. Je pak přirozené se domnívat, že veškeré informace tak mladí čerpají ze sociálních sítí, totéž si myslí i většina vydavatelů. Mají za to, že jim dvacátníci unikají a že na ně nemohu dosáhnout.



Nejnovější průzkum americké News Media Alliance (NMA) tak mnohé (příjemně) překvapí. Naznačuje totiž, že zpravodajské kanály mají velkou naději uspět i u mladých. Zejména lokální a regionální vydavatelství mohou svými tituly generaci Z zasáhnout a vychovat v ní budoucí předplatitele.



Podle průzkumu, který NMA provedla na americkém trhu, zhruba polovina (51 procent) generace Z uvádí, že čte zpravodajství denně. Většina (60 procent) říká, že by pravděpodobně konzumovala lokální tituly, zatímco jedna třetina (33 procent) uvádí, že by za lokální zprávy patrně zaplatila.

Být online nestačí

Asi nepřekvapí, že generace Z chce zpravodajství raději číst online a prostřednictvím aplikací sociálních médií. Ačkoli touží po důvěryhodných zprávách, klasické tištěné noviny jsou pro ně „z módy“. NMA tak radí, aby se vydatelé přeorientovali na online zpravodajství. „Toto publikum vidí za tištěnými novinami pokácené stromy a babiččin dům. Slovo ‚papír‘ nemá rádo,“ píše se ve zprávě.



Být však jednoduše online nestačí. Jak se vyslovil v kvalitativní části průzkumu jeden 27letý respondent o aplikaci vedoucích regionálních novin: „Vypadá to jako nudné zpravodajství. Moc mě to nezajímá… Na stránce toho je hodně — příběh za příběhem. Trochu mi to zamotalo hlavu; bylo toho prostě moc.“

NMA navrhuje vydavatelům investovat do vizuální stránky a pozitivního posílení uživatelské zkušenosti.



Obsah na míru podpoří

Téměř polovina respondentů uvedla, že by je k předplacení přesvědčil šestiměsíční zkušební přístup. Necelá třetina pak uvedla, že by je k předplacení motivovalo doporučení na sociálních sítích nebo od přátel. Téměř čtyři z deseti respondentů uvedli, že kdyby je vydavatel nechal vybrat oblasti zájmu, posílilo by to jejich chuť titul si předplatit. Vysoce zacílené speciální týdenní vydání by se zamlouvalo každému druhému.



Mladí se chtějí ve zprávách vidět a chtějí mít pocit uznání. Jednoznačným vítězem je pro ně autentičnost, v tématech dominuje rodina a volby, následují důležité společenské problémy jako je sociální spravedlnost, občanská práva, rasová diskriminace (54 procent), životní prostředí a klimatická změna (50 procent) a také rovnost pohlaví (50 procent). Další obsah by měl podle nich zahrnovat finanční rady, zdraví a wellness témata a kariérně zaměřené články. Co se týká lokálních zpráv, tak je zajímá počasí, eventy, umění a zábava a další dění ve městě.



Různorodost názorů dodává kredibilitu (65 procent), stejně jako prezentování událostí přímočaře a bez emocí (59 procent). Třetina respondentů uvedla, že vnímá lokální noviny jako důvěryhodné, celostátní pak vidí v dobrém světle 28 procent dotázaných.



Přes polovinu respondentů říká, že čte noviny každý den, ale je potřeba si uvědomit, že generace Z konzumuje zprávy „jako jednohubky“. Pro osm z deseti jsou sociální média tím hlavním zdrojem zpravodajství, zatímco 58 procent uvádí, že je to online vyhledávání a brouzdání po webech.