Streamovací platforma měla na ruském trhu podle nových pravidel zařadit 20 kanálů, včetně státních. Kvůli válce na Ukrajině to neudělá.

Netflix, který má v Rusku necelý milion předplatitelů, se měl od dnešního dne přizpůsobit novým pravidlům, které zavedl ruský Federální úřad pro dohled nad komunikací, IT a médii Roskomnadzor. Ten službu zařadil do registru audiovizuálních služeb, které mají podle pravidel vysílat 20 ruských federálních televizních stanic, včetně například státního Prvního kanálu. Upozornil na to server Politico.

„S ohledem na současnou situaci nemáme v plánu přidat tyto kanály do naší služby,“ uvedl v pondělí večer z Kalifornie Netflix a dál situaci nekomentoval.

Vůči Rusku se vyhrazují i další mediální společnosti. Studio Disney například uvedlo, že v Rusku pozastavilo promítání svých filmů. Studio Warner Bros také informovalo, že v zemi nebude vysílat svůj nový film Batman.

Americká asociace filmových studií (Motion Picture Association of America) rovněž odsoudila Putinovu invazi. „Jménem našich členských společností, které jsou na špičce filmového, televizního a streamovacího průmyslu, vyjadřujeme tu největší podporu ukrajinské kreativní komunitě, která si zaslouží žít a tvořit v míru,“ uvedla asociace v prohlášení s tím, že situaci nadále monitoruje a úzce spolupracuje se svými členy a partnery v celém kreativním sektoru.