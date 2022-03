Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci (CBAP) zveřejnilo jednoduchý návod pro širokou veřejnost, jak nevědomě nešířit dezinformace na sociálních sítích, hlavně na Facebooku.

CBAP se v návodu snaží vysvětlit, jak funguje algoritmus Facebooku a co způsobuje, když lidé dezinformace komentují či lajkují. Infografiku pro veřejnost, kterou z návodu připravil MAM, si můžete stáhnout zde, je volně k šíření.



CBAP vzniklo v roce 2012 jako neformální sdružení odborníků a akademiků s cílem poskytovat služby v oblasti politického, bezpečnostního a ekonomického poradenství, řízení rizik, monitoringu bezpečnostních hrozeb, odborného výzkumu otázek mezinárodních vztahů a geopolitiky. Jedním z jeho nedávných projektů je také „COVID disinformation and negative impact on ability to prevent pandemic“ fiancovaný fondem Mezinárodím Visegrádským fondem.