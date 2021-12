S pomocí nového B2B týmu CNC mohou zadavatelé vytvářet efektivnější komunikační strategie, říká jeho šéfka Klára Matějovská.

Mediální dům Czech News Center (CNC) transformuje obchodní tým, aby dokázal pro klienta vytvořit na míru cross­‑mediální nabídku napříč všemi mediatypy a formáty. Vybudoval vlastní interní mediálku a letos na jaře vytvořil také B2B distribučně­‑obchodní tým. Proč a jak funguje? Na to odpověděla Klára Matějovská, která stojí v jeho čele.

Klára Matějovská:

„Naším největším úkolem je v podstatě monetizace obsahu, toho ‚zlata‘, kterého máme v CNC nejvíce. Nejde tedy primárně o reklamní prostor, ale o budování strategických a dlouhodobých partnerství s našimi klienty.“





Co si představit pod fungováním distribučně­‑obchodního B2B týmu?

Navazujeme tím vlastně na novou strategii CNC a v ní akcentovaný cíl zvyšování relevance poskytovaných služeb pro trh. V našem týmu koncepčně propojujeme klienty se všemi službami napříč CNC. A těch je požehnaně. Máme přes 40 titulů, pak i další média ve skupině. Takže jsme na sebe vzali funkci koordinátora, který nejdřív zjistí specifické potřeby, a pak přijde s řešením přesně na míru. Naším největším úkolem je v podstatě monetizace obsahu, toho „zlata“, kterého máme v CNC nejvíce. Nejde tedy primárně o reklamní prostor, ale o budování strategických a dlouhodobých partnerství s našimi klienty.



Takže se na vás obracím, pokud chci více než inzerci?

Dá se to tak říci, ale není to úplně přesné. Jedeme spíš paralelně s naším obchodním oddělením, se kterým spolupracujeme, nicméně máme silnou vazbu i na redakce, distribuci, vývoj nebo marketing. S naší pomocí může klient ještě víc zefektivnit a optimalizovat komunikační strategii. My pro to pomůžeme najít nejen reklamu, ale i jiné nástroje či prostředky. Můžeme toho společně docílit speciální nabídkou našich obsahových služeb, případně rovnou i úplně novým B2B produktem.



Můžeme uvést nějaký příklad, ukázky prvních spoluprací?

Nejvíce jsme v posledních měsících pracovali na zdokonalení mobilní aplikace jednoho bankovního klienta. Ta je spíše lifestylová, a vedle transakčních služeb a výhod pro uživatele ji chtěl její tvůrce rozšířit o zajímavý a aktuální obsah a zlepšit tak uživatelský zážitek těch, kdo ji používají. Tak jsme do ní společně navrhli obsahový „feed“, který generují naše média. Nejdřív jsme museli technicky vymyslet propojení obsahu do aplikace třetí strany, což je pro nás nové. Důležitý pak byl i výběr obsahu, protože aplikace má specifické uživatele. Ti si budou moci co nevidět číst pečlivě vybrané články například z E15, iSport.cz nebo z Reflexu i dalších titulů. A já věřím, že to ocení.



A jsou i další projekty?

Například nová multimediální platforma Workspace15, která vznikla pod online deníkem E15. Prostřednictvím „microsites“ vytvořených na míru přibližuje příběhy českých firem a podporuje tak jejich zaměstnavatelský (employer) branding. Děje se tak formou novinářského obsahu, s využitím zkušeností mediálního domu a jeho lidí, což je na českém trhu unikátní.



A když nechce klient vyloženě nový produkt? Co si může vybrat?

Ta škála je široká. Mohu to přiblížit na dalším příkladu, a tím je velmi různorodá práce s prémiovým obsahem, který vzniká pod střechou CNC. Pro mnoho klientů je zajímavé, že mohou tento obsah využít pro vlastní potřebu, tedy pro vlastní zákazníky

či zaměstnance.

V rámci našich titulů proto děláme změny podle odezvy nejen čtenářů, ale právě i B2B klientů. Takto vznikla třeba nová produktová nabídka obsahu E15. Měli jsme data o tom, že stojany s deníkem E15 umisťujeme do různých firem či administrativních budov, kde deník čtou zaměstnanci, a protože mají ten brand rádi, sami si ještě přikupují prémiový obsah. Takže jsme tam, kde to dává smysl, začali nabízet rovnou komplexní službu, balíček obsahu E15 ve všech kanálech, které máme. Což je nejen tištěný deník, ale také elektronické vydání, online předplatné Premium obsahu a tištěný Magazín.



Můžete uvést příklad i z jiného oboru?

Tak to by mohla být nabídka, kterou jsme vytvořili s fotbalovým klubem AC Sparta Praha pro jeho fankluby. Fanoušci v rámci fanklubů očekávají, že získají něco speciálního, a tak dostali slevu do prémiové sekce online deníku iSport.cz. Tu jsme k nim doručili, po zhodnocení uživatelských dat, cíleným mailingem, což se ukázalo jako nejlepší cesta. Tím taky narážím na naši práci s datovým týmem, který v CNC máme, a může být ve vylepšování a optimalizování komunikačních strategií našich klientů hodně nápomocný. Na závěr mohu jenom říct, že právě s prémiovým obsahem chystáme mnoho dalších spoluprací na příští rok. Bude to ještě zajímavější a zároveň jednodušší v tom, že CNC bude své předplatné konsolidovat. Za projektem stojí můj kolega Petr Král a sám tomu říká „Netflix na časopisy“.