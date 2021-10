Kdybyste teenagerům dali telefon s kruhovým vytáčením, asi by nevěděli, co s ním dělat. Ale časopisy — ty si chodí kupovat pořád. Nadšeně jimi listují, médiu rozumějí. I přes to se stále na nejrůznějších fórech vedou debaty o tom, že tisk je dávno mrtvý.

V dnešní předigitalizované době se mnozí ptají, jaká je vlastně současná role tištěných novin a časopisů. Dávají ještě v post­‑pandemické době smysl? Mají co nabídnout budoucím generacím? Věřím, že ano. Dokonce myslím, že se v době dominance digitálu ještě posiluje jejich jedinečnost.

První tištěné noviny (Pražské poštovní noviny) na našem území vyšly v roce 1719. Tisk u nás má více než třistaletou tradici. Nic nenaznačuje, že by měl brzy skončit v zapom­nění. Vždyť vy sami nyní listujete stránkami tištěného magazínu. Přemýšleli jste někdy, proč se na print ještě vydavatelé nevykašlali? Tištěná periodika jsou dlouhodobě považována za důvěryhodný, vysoce retenční zdroj informací. To, že si na noviny můžete sáhnout, je jejich velká výhoda. Papír působí na všechny vaše smysly.

Print není mrtvý, stejně jako punk nebo vinylové desky. Vždy bude mít svoje čtenáře a odběratele. Mohou mít pro tištěné noviny slabost. Mohou je považovat za relax oproti neustálému vystavování se modrému světlu monitorů. Může v tom být i jistý sentiment — na dovolenou a víkendy se přece odjíždí s časopisem pod paží. Jiní v nich mohou najít témata, která jsou jinak složitěji dostupná. Mohou noviny volit kvůli srozumitelné formě. Když trávíte čas listováním a šustěním papíru, čerpáte u toho informace přirozeným způsobem. Kdykoliv se můžete vrátit ke stránce, co vás zaujala. Bude vypadat pořád stejně. Nezmění se pořadí článků, než si doluštíte křížovku. U tištěných médií jsme jako čtenáři připraveni více se věnovat detailům, unikátním tématům. Kvůli nim tištěná média často kupujeme.

Zkusili jste si někdy online najít důležité zprávy z místní radnice? Kam si půjdete pro informace o tom, co se u vás v obci děje zajímavého? Kde budete hledat informace o místních zajímavých rodácích? Kde inspiraci na aktivity, co mohou dělat vaše ratolesti po škole? V celostátních médiích? Na webu vašich radnic? Ani jedno asi nebude ta nejlepší strategie. Přitom to, co se děje v našem nejbližším okolí, většinu z nás zajímá nejvíce. K těmto informacím jsme nejvíce senzitivní. Nejlépe si je zapamatujeme. Přesně na to sázejí naše pravidelné měsíční regionální přílohy deníku Blesk. Přinést až na stůl srozumitelnou a čtivou formou detailní a unikátní informace z vašeho nejbližšího okolí.

Ať už jsou obecné důvody vyhledávání tištěných médií jakékoliv, v Czech News Center tištěným médiím věříme. I v současné době nám rostou čtenosti většiny našich periodik. A to náš vzorek přesahuje 40 tištěných titulů, které v ČR patří k těm nejčtenějším. Osobně věřím v sílu kombinace tisku a onlinu. Oba mediatypy mají své fanoušky i inzerenty.

I proto jsme se rozhodli také regionální přílohy deníku Blesk experimentálně vydávat i v online podobě. V mixu různých mediatypů je síla, která může změnit svět. Přinášet informace i zábavu. Každému takovou cestou, jakou preferuje. Tisk není mrtvý. Já to vím a vy taky. Nenechte si utéct výhody, které přináší různorodost mediatypů. Print do media mixu patří a patřit ještě dlouho bude.