Každý čtvrtek se bude pořad Královská rodina věnovat vážným i lehčím tématům ze současnosti i historie.

Britská královská rodina fascinuje lidi po celém světě, včetně Čechů. Má za sebou skutečně pozoruhodnou historii, navíc jde o jednu z nejtradičnějších, nejslavnějších a nejbohatších monarchií. Veškeré zajímavosti a dění kolem této rodiny si můžete poslechnout v novém pořadu Královská rodina na Rádiu Z.

„V nedávné době ji tvořili, respektive i v dnešní době tvoř, pozoruhodné osobnosti – viz nedávno zesnulý princ Philip, vévoda z Edinburghu, samotná královna Alžběta II., její syn princ Charles a jeho bývalá manželka lady Diana, která byla mimořádně zajímavým fenoménem, snad to tak mohu říct, osmdesátých a devadesátých let minulého století. Velmi zajímavé a pro veřejnost přitažlivé osobnosti jsou i její synové princ William a Harry a jejich rodiny,“ vysvětluje odborník na britskou královskou rodinu a jeden z moderátorů pořadu Martin Kovář.

Jednotlivé díly se budou věnovat jak vážným tématům z historie i současnosti, tak i lehčím. Moderátoři se budou bavit například o nezbedných královských dětech, o rozvodech či skandálech. I toto je totiž součástí života královské rodiny. Zajímat se budou o budoucnost její i celé monarchie a také prozradí, kdo podle nich nastoupí na trůn po Alžbětě II.

Premiéru Královská rodina naladíte na Rádiu Z každý čtvrtek v 11:30, reprízu pak v neděli v 8:30. Pořadem provází moderátor Ondra Kopa a historik a odborník na britskou královskou rodinu Martin Kovář. Všechny záznamy jsou dostupné na webu rádia nebo ve formě podcastů v české aplikaci Youradio Talk a dalších streamovacích platformách jako Spotify, Apple Podcast či Google Podcast.