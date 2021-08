Desetidenní intenzivní kurz žurnalistiky určený pro české i zahraniční studenty, Program Journey: Journalism Bootcamp, byl slavnostně zahájen v Praze. Jedná se o událost, která každoročně přivádí do metropole novinářské špičky ze světových médií a agentur jako je CNN, The New Yorker, Reuters a další.

Studenty žurnalistiky z celkem odmi zemí světa budou učit lektoři jako například držitel Pulitzerovy ceny Adam Entous (The New Yorker), Evan Perez (CNN) nebo Jessica Bruder z Columbia Journalist School, autorka knižní předlohy k oscarovému filmu Země nomádů (Nomadland). České přednášející zastupuje novinář Tomáš Etzler. Program Journey, který již po šesté pořádá nadace Bakala Foundation, nabízí aspirujícím novinářům komplexní pohled na moderní žurnalistiku.

Témata zahrnují mimo jiné novinářskou etiku, práci se zdroji, investigativní žurnalistiku, fotožurnalistiku a mnoho dalších témat. Nabitý program je kombinací přednášek, workshopů, ale i simulace práce v redakci a týmová reportáž v terénu, na niž studenti následně získají zpětnou vazbu od zkušených lektorů. Cílem je předat začínajícím novinářům praktické dovednosti, které jim pomohou v dalším kariérním rozvoji.

Jessica Bruder z Columbia Journalist School

„Je úžasné učit se novinařinu od tak zkušených světových žurnalistů. Není to „školní teorie“, mluvíme o reálných případech a na nich se učíme,“ říká účastnice Journey Pavlína Černá, studentka žurnalistiky na Temple University ve Filadelfii. „Účastníci z různých zemí navzájem sdílejí, jak žurnalistika funguje v jejich zemi, což je fascinující obzvlášť v případě států, kde svoboda tisku není samozřejmostí.“

Zájem o program Journey každým rokem roste. Letos z přijatých přihlášek vybrala odborná komise 21 účastníků. Ti obdrželi plné stipendium pokrývající náklady spojené s účastí na Journey včetně kurzovného, stravy, cestovních výdajů a ubytování. „Nezávislá žurnalistika je jedním z hlavních pilířů demokratické společnosti. I proto již pošesté pořádáme program Journey, kde mladým novinářům představujeme žurnalistiku z různých úhlů pohledu,“ říká Václav Pecha, ředitel nadace Bakala Foundation. „Studenti se pak mohou snadněji rozhodnout, jakým směrem se chtějí ve své novinářské kariéře vydat, a věříme, že budou i lépe vybaveni k tomu, aby dělali skutečně objektivní a nezávislou žurnalistiku.“