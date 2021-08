Podcast či vlastní e-shop chystá při oslavě deseti let existence největší portál pro aktivní seniory s měsíční návštěvností okolo 400 tisíc unikátních uživatelů.

Největší portál pro aktivní seniory i60.cz s měsíční návštěvností kolem čtyř set tisíc unikátních uživatelů slaví desetileté výročí. V nejbližší době se zaměří například na podcasty, kde bude rozvíjet praktická i lifestylová témata pro seniory, či na edukativní projekty týkající se finanční i on-line gramotnost starší populace. Spustí i vlastní eshop, budou moci využívat i čtenáři jako platformu pro prodej svých výrobků. „Chceme být on-line přístavem pro aktivní seniory – kde se potkávají s jinými lidmi, kde sdílejí svoje zážitky, kde se vzájemně inspirují. A tento cíl zůstává i do budoucna stejný,“ uvádí Petr Orálek, výkonný ředitel portálu.

Portál i60.cz funguje jako komunitní projekt – velkou část obsahu tvoří sami čtenáři. Během deseti let sem vložili přes třicet tisíc článků, vzpomínek, fotoreportáží, tipů na výlety, ale třeba i povídek či básní. Web se tak stal největší platformou pro lidi ve věku nad šedesát let, která je spojuje, umožňuje jim navazovat nová přátelství, baví je a motivuje k aktivnímu životu.

„Kdo pracuje se seniory, ví, že to může být práce nevděčná. Starší lidé dokáží být velmi kritičtí. Ale pokud si získáte jejich důvěru, tak se vám trpělivost vrátí. Za těch deset let máme na portále stovky skalních čtenářů, kteří obohacují náš portál svými příspěvky i fotografiemi a díky našemu webu se pravidelně scházejí, na naší seznamce se daly dohromady desítky párů ve vyšším věku, stovky lidí soutěží v našich kvízech či tipovačkách. A tak věřím, že naše rodina Íčkařů, jak si naši čtenáři sami začali říkat, dále poroste,“ uvádí zakladatel a šéfredaktor portálu Jan Raška.

Módní přehlídka i60

Setkání čtenářů i60

Součástí portálu je třeba i projekt Do stovky, který motivuje k nejzdravějšímu pohybu – chůzi, čtenáři mohou své vzpomínky zaznamenávat do on-line Pamětnice, funguje zde právní či onkologické poradna, bazar či seznamka. Portál organizuje také řadu osobních setkání a workshopů, velmi oblíbené jsou například módní přehlídky pro dámy ve věku nad šedesát let, které probíhají už několik let. Partnerská organizace – obecně prospěšná společnost Generace i60 – pak spustila web Vdovyvdovam.cz, která starším ovdovělým ženám pomáhá vyrovnat se se ztrátou partnera.

Portál se obrací především na aktivní seniory, které se pohybují v on-line světě. „Rok od roku jich přibývá. Dnešním šedesátníkům bylo v roce 1989, kdy se otevřeli hranice na Západ, třicet let. Prošli tak celým technologickým vývojem České republiky, on-line svět byl pro mnohé součástí jejich pracovního i osobního života. I když se v něm možná neorientují tak do hloubky jako mladší generace, internet či sociální sítě používají,“ říká výkonný ředitel portálu Petr Orálek. „Je ovšem pravda, že senioři bývají méně obezřetní k on-line rizikům, častěji podléhají řetězovým emailům nebo fake news, podceňují bezpečnostní hrozby. Proto se zaměřujeme ve spolupráci s partnery i na vzdělávání v této oblasti,“ dodává.