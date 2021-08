Divákům i odborníkům se na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary ukazují scénáře podporované Filmovou nadací i očekávané snímky podzimu od Bioscopu.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech je velkým „jarmarkem“. Divákům i odborníkům z filmové a televizní branže nabízejí filmové projekty tvůrci, distributoři i financiéři. V uplynulých dnech proběhly dvě tradiční prezentace. Podporu scénářům filmů ve vývoji jako každoročně oznámila Filmová nadace podporovaná velkým partnerem českého filmu, dodavatelem energií innogy. Sedm očekávaných filmových distribučních hitů představil významný distributor filmů v kinech a na DVD Bioscop.

Filmovou nadaci vytvořila energetická filmy innogy profilující se jako „Energie českého filmu“ (a také lyžování). Pro svou finanční podporu si vybírá převážně očekávané divácké hity, jako člen Filmové nadace nechá vybírat projekty filmovými odborníky posuzující především uměleckou kvalitu scénáristické předlohy. Letos podporu obdrželo pět scénářů zkušených i talentovaných psavců. Poprvé je mezi převážně umělecky závažnými projekty i pohádka Barbary Chalupové, která se před nástupem covidu proslavila v kinech mimořádně navštěvovaným dokumentárním projektem o sexuálních predátorech V síti.

Podzimní hity

Filmový distributor Bioscop pozval novináře na prezentaci očekávaných filmových hitů letošního podzimu. Díky dlouhodobému uzavření kin se jich nahromadilo opravdu hodně. Bioscop sází na divácké filmy pro široké publikum s populárními herci, cílí však i na mladé internetem odchované diváky.

Všechny mají šanci se stát hitem: pohádka Tajemství staré bambitky 2 s idolem mladých i jejich babiček Tomášem Klusem, mírně nekorektní komedie Petra Kolečka Zbožňovaný s excelujícím Jiřím Bartoškou v hlavní roli proutníka inspirovaného osobou dědečkova autora, vánoční sázka na jistotu Přání Ježíškovi od producenta Adama Dvořáka, po letech očekávaná další spolupráce otce a syna Svěrákových Betlémské světlo nebo historický velkofilm se světovými ambicemi Jan Žižka.

Před projekcí ukázek posledních dvou zmiňovaných filmů k novinářům směřoval přísný zákaz focení a natáčení, ba dokonce i prosba nevyzrazovat téma či zápletku. Zatímco film Svěrákových se zdá být další variací na rodinnou historii, Jan Žižka bude doširoka rozkročeným multimediálním projektem. Postavy filmu i jeho středověké prostředí budou hrdiny počítačové hry v rozšířené realitě PS5 a XBOX, bude dostupný i v mobilních aplikacích, odkud budou moci vystupovat do reality, budou hrdiny velké knihy, kde bude možné nahlížet za kameru nebo do maskérny, sáhnout si aplikaci, díky rozšířené realitě pozvat postavy knihy a filmu do obýváku… Prostě tento projekt je produktem 21. století.