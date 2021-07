Český rozhlas chystá od 23. července po dobu olympijských her v Tokiu nejbohatší sportovní nabídku pro posluchače v historii.

„Český rozhlas je jediným českým rádiem, které získalo vysílací práva pro olympijské hry v Tokiu. Posluchači se tak mohou těšit na stovky hodin živých vstupů, vystoupení většiny českých závodníků v přímých přenosech a ve spolupráci s Českým olympijským výborem také na velké rozhovory se všemi českými medailisty nebo každodenní olympijský speciál, který se bude vysílat z Olympijského festivalu v Praze,” uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Pro podporu olympijského vysílání z olympijských her odstartovala rovnež reklamní kampaň „Poslouchej olympiádu živě z Tokia.” Hlavními tvářemi jsou olympionici Lukáš Krpálek, Karolína Plíšková, Adama Ondra a Nikola Ogrodníková. Později se do kampaně připojí také paralympionik Arnošt Petráček. Kampaň běží od 19. července do 8. srpna a postupně se objeví v TV, OOH v Praze a jiných městech v ČR, v tištěné inzerci celostátních i regionálních titulů, v online a na sociálních sítích.

Kreativní koncept kampaně vznikl v Českém rozhlase. Vizuální styl navrhla Eliška Fenclová z Grafického studia Českého rozhlasu. Autory scénáře TV spotů jsou šéfredaktor stanice Ondřej Suchan a režisér multimédií Českého rozhlasu Josef Tuka, který je také jejich režisérem. Produkci kampaně zajistilo marketingové oddělení Českého rozhlasu.

Olympijské vysílání

Společné olympijské vysílání obou stanic začne 23. července, v nočních hodinách budou vysílat společně. Vysílání digitální stanice Radiožurnál Sport pak bude začínat každý den v 5:00. Vedle přímých vstupů bude ve vysílání i pravidelný olympijský souhrn každých třicet minut přímo z Tokia.

„Chceme nabídnout maximum možného posluchačům obou stanic. Zatímco na Radiožurnálu budeme vysílat především živé vstupy ve chvílích, kdy budou usilovat o cenné kovy čeští sportovci, na Radiožurnálu Sport budou celé přímé přenosy závodů a zápasů,” řekl šéfredaktor Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport Ondřej Suchan a dodal: „Jedinou výjimkou budou zápasy basketbalistů, které odvysílá kompletní i Český rozhlas Radiožurnál.“

Olympijský speciál, který shrne vše podstatné z uplynulého dne, si posluchači naladí od 24. července až do 8. srpna na Radiožurnálu Sport od 15 hodin, na Radiožurnálu po půl sedmé.

„Na speciálech budou spolupracovat moderátoři obou stanic. Každá nabídne trochu jiný pohled. Přeci jen není mnoho médií, které by měly v moderátorském týmu hned čtyři olympijské medailisty,” doplnil Suchan. Cenný kov na olympijských hrách vybojovali Andrea Sestini Hlaváčková, Kateřina Neumannová, Vavřinec Hradilek a Martin Procházka.

Třináctičlenný tým Českého rozhlasu bude o olympijském dění informovat z hlavního studia v mezinárodním centru IBC. Vedle moderátorů a reportérů přímo v Japonsku se na speciálním vysílání budou podílet desítky lidí v Praze – moderátoři Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport jako Lucie Výborná, David Novotný, Jan Pokorný, Jiří Chum, Petr Král, Pavel Nečas nebo Ladislav Hampl.

Stanice v Olympijském parku

Radiožurnál Sport nabídne návštěvníkům pražského Olympijského parku možnost nahlédnout přímo do mobilního studia, takzvaného. R-streamu, relaxovat v zastřešené zóně s plážovými lehátky nebo zapůjčení bezdrátových sluchátek pro živý poslech Radiožurnálu Sport.

Olympijskou atmosféru také podpoří podpisové akce známých moderátorů a sportovců, soutěže na sociálních sítích o červená bezdrátová sluchátka a DAB+ rádia a aktivity charitativního projektu Světluška. Podrobné informace naleznou posluchači postupně na webu stanice Radiožurnál Sport.