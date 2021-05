Blesk.cz má ode dneška zcela novou domovskou stránku. Jednoduchý a strukturovaný vizuální styl má podpořit přehlednost a vnímání webu jako velmi moderního titulu. To podtrhne i technologie doporučování obsahu na míru čtenáři.

Vylepšený Blesk.cz nabídne čtenářům nejen úplně novou vizuální podobu, ale i princip fungování. Hlavním prvkem je výrazný design, který připomíná novinovou grafiku. Je založený na feedu výrazných bannerů ve službách řazení a strukturování obsahu do jasných a logických segmentů, obsahových pilířů a servisních boxů, a to v duchu naplnění sloganu Síla na vaší straně. Proměnou chce vydavatelství Czech News Center (CNC) zvýšit oblibu Blesk.cz u čtenářů a zintenzivnit návštěvnost.

„Nová homepage Blesk.cz má za cíl čtenáři na první pohled jednoznačně ukázat, co je to nejpodstatnější, co jsou nejdůležitější události a zprávy dne a co by neměl minout. Výrazná a akcentovaná grafická stránka bude základním nástrojem pro orientaci uživatele v informační náloži, které je v prostoru médií a algoritmy řízených sociálních sítí vystaven. Změna s sebou nese nové a zvýšené nároky na fungování redakce, ať už se týkají dlouhodobého plánování obsahu, práce se samotnými tématy či zavádění nových technologií,“ komentuje proměnu vedoucí redakce Blesk.cz Eva Šimková.

Vylepšená technologie nové úvodní stránky Blesk.cz je založená na doporučování obsahu. Čtenáři tedy nabídne v danou chvíli pro něj nejrelevantnější obsah. Jak personalizovaný na míru, který jej bude bavit, tak trendový, i editorským výběrem sestavený z nejdůležitějších zpráv v daném čase. Postupně zahrne do doporučování i vhodná témata z ostatních online titulů vydavatelství Czech News Center. Inovovaná „titulka” Blesk.cz by se měla stát stejně dominantním a rozpoznatelným symbolem na trhu jako titulní strana tištěného Blesku.

„Pro redakci Blesku se jedná o nejzásadnější změnu za poslední roky. Zpravodajství v online prostoru prochází v posledních letech dramatickými změnami. Jednou z nich je i fakt, že se mezi jednotlivými weby zcela stírají rozdíly v nabídce obsahu. A grafické ztvárnění nabídky zpráv může být pro Blesk.cz jedním z nástrojů, jak se od ostatních opět odlišit. Už vzhledem k tomu, že se jedná o dlouholeté, signifikantní a těžko napodobitelné know-how, kterým Blesk na rozdíl od ostatních zpravodajských médií, a také sociálních sítí, disponuje,“ doplňuje Radek Lain, šéfredaktor skupiny Blesk.