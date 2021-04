Společnost přidává Holografické inzertní plochy v Brně, Ostravě a Bratislavě. V krizi vidí příležitost.

Do současnosti poskytovala HoloMotion Media reklamní pokrytí v Praze ve většině obchodních center, k nimž na konci minulého roku přidala exkluzivní plochy v Alze v Holešovicích. Ty byly hojně využívány i přes současnou krizi a jinak uzavřený maloobchod. Společnoast HoloMotion v rámci své expanzivní strategie nyní rozšiřuje svou síť do brněnské Galerie Vaňkovka a do ostravského Fora Nová Karolina, čímž pokrývá tři největší města v ČR. Své portfolio pak firma obohatila ještě o nové reklamní plochy v showroomu Alza Bratislava, druhé největší pobočky Alzy po pražských Holešovicích.

„Vidíme v této krizi velkou příležitost, jak upevnit pozici na českém a slovenském trhu, a jak nabídnout klientům plnohodnotnou reklamní síť vhodnou pro celostátní kampaně,“ říká Dominik Peršl, zakladatel a ředitel HoloMotion Media. V současnosti tak nabídne klientům celkem 19 holografických reklamních ploch v Česku a Slovensku s celkovým výkonem průměrně 300 tisíc impresí za den. Součástí nabídky je kreativní a grafický servis, který usnadňuje implementaci HLV formátu do mediamixu klientů.

