Televize Prima startuje casting do nové seznamovací reality show First Dates. Jedná se o televizní formát, který vznikl ve Velké Británii a postupně jej adaptovaly země po celém světě. Single lidé se potkají naslepo ve vybrané restauraci prošpikované kamerami. Na konci rande je čeká rozhodnutí, jestli se chtějí potkat ještě jednou.

Do reality show televize Prima hledá nezadané diváky ve věku od osmnácti do sta let, kteří nemají čas či odvahu se seznámit nebo nevěří anonymním seznamkám na internetu. Nový pořad jim připraví seznámení tváří v tvář a pomůže najít partnera nebo partnerku pro hezké i těžké chvíle. Diváci také můžou přihlásit někoho, kdo si podle nich lásku zaslouží.

Konkurenční Nova zatím sklízí úspěchy se svým sociálním experimentem Svatba na první pohled. Pátý díl přilákal k obrazovkám 1 190 000 diváků starších 4 let a stal je nejsledovanějším nezpravodajským pořadem televizního trhu uplynulého týdne v cílové skupině 15-54 let.