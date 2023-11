O eventy značky Notino se stará agentura Extroverts. S čím uspěla v tendru?

Internetový obchod s parfémy a kosmetikou Notino si v tendru vybral svou eventovou agenturu. O plánování a organizování akcí se postará tým Extrovetrs. Společně už mají za sebou první aktivace: otevření vlajkového obchodu v Bratislavě či vánoční event v bytě Notino.

„Naším cílem je přinést zákazníkům jedinečný zážitek nejen v naší aplikaci, na webu, ale i ve fyzickém světě. Je pro nás nesmírně důležité přinášet zákazníkům jedinečné eventy a aktivace i mimo naše pobočky, kde propojujeme online a offline svět. Využíváme k tomu nejen naši mobilní aplikaci, ale hlavně unikátní beauty vychytávky, jako je virtuální zrcadlo, diagnostika vlasů a parfémový poradce. Mám radost, že máme po svém boku silného a zkušeného partnera, na jehož práci a výsledky se můžeme spolehnout,“ uvádí Kateřina Kácovská, retail marketing manager značky Notino.

S organizováním nejrůznějších typů eventů má agentura Extroverts dlouholeté zkušenosti. „Při naší práci se zaměřujeme na gamifikace a engagement účastníků. Kromě klasické přípravy eventu vždy přemýšlíme nad backgroundem a strategií, jak se dostat návštěvníkům pod kůži. Stavíme nejlepší koncept pro to, aby klient předal informace, kvůli kterým akci pořádá,“ vysvětluje CEO agentury Extroverts Lenka Halásová.

Vánoční event pro novináře a influencery v bytě Notino, který navázal na televizní kampaň Darujte si klid.

Do spolupráce se sítí Notino se agentura pustila ihned po vyhodnocení tendru. Influencerský K-Beauty event nebo otevření bratislavského flagship store v nákupním centru Eurovea se zařadily mezi první úspěšné aktivace. Tento týden proběhl Vánoční event pro novináře a influencery v bytě Notino, který navázal na televizní kampaň Darujte si klid.

Kromě toho pořádá Extroverts pro Notino každý týden pravidelné eventy na pobočkách v Rakousku, Polsku, Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku. Mezi tím agentura připravuje na příští rok větší akce v Německu, Itálii a dalších velkých evropských zemích. Pomáhá jí v tom partnerství s Creative Group.

Na malých i velkých eventech, v Česku i v zahraničí klade agentura Extroverts důraz na zmíněnou gamifikaci a engagement. „Je to pro nás již dlouho jediná cesta. Zároveň je to něco, co nás odlišuje od konkurence. Jsme rádi, že jsme v tomto s Notinem naladění na stejnou vlnu,“ doplňuje Lenka Halásová.

Otevření vlajkového obchodu v bratislavském nákupním centru Eurovea.

V Česku se klientovi Notino bude za Extroverts věnovat tým 6 lidí. V každé z dalších zemí má na Notino vždy dalšího account manažera. Samotné Notino loni v Česku a na Slovensku zvítězilo v soutěži ShopRoku jako nejkvalitnější e-shop napříč obory. Ročně obslouží více než 24 milionů zákazníků ve 27 zemích a prodá 109 milionů produktů od 2500 značek z celého světa.