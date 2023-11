Jak posouvat značku, když se oboru nedaří?

Zjistěte, co stojí za úspěchem výrobce techniky Stihl v době ekonomické recese.

Od ledna 2023 se stará o marketingovou komunikaci tuzemského zastoupení výrobce ikonických oranžových pil a další techniky agentura Better. Jak se jí daří výzvy spojené se situací na trhu zvládat?

První velkou společnou kampaní byla jarní slevová akce. „Kreativní koncept jsme postavili na spojitosti mezi hudbou, zahradou a lesem. I ty jsou totiž plné nezaměnitelných zvuků, mezi které patří i technika Stihl,“ popisuje brand strategist Betteru Kateřina Nováková.

Cílení a flexibilita

Intenzita prodejní akce byla plánována v návaznosti na počasí, které prodej tohoto zboží zásadně ovlivňuje.

Z hlediska cílení rozdělil Better komunikaci na dvě části. První informovala o slevové akci obecně, druhá se zaměřila na konkrétní produkty a jejich ceny. K oslovení uživatelů byla využita široká škála médií od sociálních sítí přes prémiové plochy na nejnavštěvovanějších webech, RTB, nativní formáty až po televizní reklamu.

Zahradní technika rozhodně není jen pro muže, čemuž jde naproti i vzrůstající popularita aku. Better proto do cílové skupiny brandu poprvé zahrnul i ženy. Tato změna se propsala do TV spotu nabourávajícího stereotypně ženské a mužské role, běžel v nejsilnějším období kampaně.

„Velkou proměnou prošly také sociální sítě. Převážně náladový obsah jsme doplnili o prodejní posty tak, aby komunikace byla co nejefektivnější. Díky tomu jsme oslovili téměř tři miliony unikátních uživatelů a během tříměsíční kampaně pokořili ‚reach‘, kterého značka dosáhla za celý předchozí rok,“ doplňuje PPC specialistka Betteru Zuzana Talhoferová.

Vyhledávání vzrostlo o 29,3 procenta

I přes to, že maloobchodní tržby napříč odvětvími meziročně klesly o 16,5 procenta, tuzemskému zástupci značky se daří držet stabilní prodeje. Navíc vzrostlo vyhledávání brandu o 29,3 procenta a Stihl je na Google nejvyhledávanější za celou dobu svého působení v ČR.

„Výsledky překonaly naše nejoptimističtější plány. Jsem přesvědčený, že se nám společně bude i nadále dařit odolávat úskalím trhu,“ uzavírá vedoucí marketingu společnosti Stihl Pavel Haluza.