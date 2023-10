Petra Šebo: chceme dát lidem nástroj na včasnou detekci rizikových hráčů

Projekt Zodpovědné hraní vyvíjí první jednotný nástroj na detekci rizikových hráčů, který sjednotí přístup legálních provozovatelů napříč trhem.

Zároveň si klade za cíl podpořit prevenci a nabídnout hráčům záchranné brzdy, které mohou využít kdykoliv cítí, že by se jim hra mohla vymknout z rukou. „Nedocenitelným kanálem pro nás je komunikace přes partnery, provozovatele her, kteří informace o tom, jak hrát zodpovědně, zapojují do přímé komunikace s hráči,“ říká šéfka projektu Petra Šebo, která mimo jiné se svým týmem právě připravuje třetí ročník akce Týden zodpovědného hraní.

Co bude letos součástí Týdne zodpovědného hraní, který loni oslovil přes sedm milionů lidí?

Je to pro nás jedna z největších komunikačních událostí roku, poběží v týdnu od 6. do 12. listopadu. Spolupracujeme s adiktologickými organizacemi, občanskými a dluhovými poradnami, které ve svých krajích a městech pořádají vlastní dny otevřených dveří, přednášky a besedy. Sami pořádáme webináře, letos se zaměřujeme na téma „Život s rizikovým hráčem“. Osoby blízké – rodina a kamarádi – hrají velkou roli, jak při posunutí hráče k potřebné pomoci, tak při jeho léčbě. Zároveň sami potřebují pomoci. Jedním z hostů bude adiktolog František Trantina, který si závislostí sám prošel. Budeme řešit, jak rizika poznat, jak s takovým člověkem komunikovat, pomoci mu nastoupit cestu k léčbě, jak ochránit majetek a nastavit právní vztahy. Zmíníme i možnou recidivu a jak by se měla v takovém případě rodina a blízcí zachovat.

Bude součástí i televizní kampaň?

Ano, bude. Díky hlavním partnerům, jimiž jsou Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport, máme tuhle možnost, přenechají nám část svého prostoru. Budeme také informovat o zodpovědném hraní při sportovních utkáních. Součástí bude též influencerská kampaň ve spolupráci s fotbalovými kluby, sportovci a dalšími osobnostmi. Kdo se zapojí letos, zatím neprozradíme, ale poslední dva roky o nás mluvila třeba Ester Ledecká, Matěj Ruppert nebo Karlos Vémola.

Jakou máte komunikační strategii?

Jedeme intenzivní informační kampaně na všechny cílové skupiny a na co nejširší zásah. Pracujeme s komplexním mediálním mixem. Komunikujeme na hráče i přímo přes naše hlavní partnery. Nově jsme spustili OOH kampaně v pražském metru. Klíčové jsou pro nás sociální sítě a online, kde se dá nejlépe cílit. Rádi bychom také zkusili rozhlasové kampaně a podcasty.

Jak na hráče cílíte online?

Cílíme mimo jiné podle zájmu o sport, s nímž se spojuje zájem o sázení. Využíváme také formáty Google, které umožňují cílení podle navštěvovaných URL adres. Komunikujeme ale na více cílových skupin. Povědomí o projektu a aktivitách cílíme i na odborníky a regulaci. Na hráče přímo komunikujeme desatero zodpovědného hraní, že je například důležité hrát s čistou hlavou nebo si nastavit limity a jak přemýšlet o svých financích. To je totiž základ. Finanční gramotnost je v Česku nízká a často nemáme přehled, kam nám peníze tečou. Na hráče i širokou veřejnost také cílíme Linkou pomoci Společnosti Podané ruce Naberte kurz, kam se mohou obrátit anonymně hráči i jejich blízcí. To je pro nás jedno z klíčových sdělení. Víme totiž díky možnosti povídat si s lidmi, kteří se léčí ze závislosti na hraní, že by své problémy řešili daleko dříve, kdyby věděli, kam se obrátit. Něco googlit je pro ně velká bariéra.

„Kreativu si děláme in-house, ale kdyby s námi chtěl spolupracovat nějaký šikovný kreativec, budu moc ráda, když se nám ozve.“

To všechno si děláte sami nebo s agenturami?

S nastavením digitálních kampaní nám pomáhá agentura Aitom, s PR agentura Slash Public Relations. Spoty, které poběží v televizi a jsou také na YouTube, s námi vytvářela společnost Atik Productions. S animovanými spoty, se kterými nyní upozorňujeme na možnosti nastavení limitů, což umožňují všichni legální provozovatelé, nám pomáhá Jakub Hájek z Brandfathers. Kreativu si děláme in-house, ale kdyby s námi chtěl spolupracovat nějaký šikovný kreativec, budu moc ráda, když se nám ozve.

Jak jde dohromady projekt Zodpovědné hraní s klasickým marketingem sázkařských firem, které propagují legální hazard?

Je to legální byznys, jako každý se musí propagovat. Nedokážu si představit, že někdo prodává bez marketingu… Na druhou stranu je to byznys, který je regulovaný státem tak, jako snad žádné jiné odvětví. Provozovatelé mají například povinnost v každé komunikaci mít umístěné varování upozorňující na rizika závislosti. Nad rámec státní regulace naši hlavní partneři, kteří financují i náš provoz, na sebe převzali 29 konkrétních závazků, které najdete u nás na webu a týkají se i marketingu. Při jejich implementaci museli upravit i své běžící kampaně. Třeba nepoužívají slovní spojení, která by ukazovala, že kdo se věnuje hazardním hrám, je „cool“, nesmějí používat dětské motivy.

Takže v marketingu spolupracujete?

Máme společné pracovní skupiny, které tyto věci konzultují a ladí. My pomáháme jim, oni zase nám. Jejich aktivity v rámci zodpovědného hraní jsou podle mě skvělou ukázkou správného přístupu ke společenské odpovědnosti firem– uvědomují si rizika svého podnikání a snaží se jim předcházet. A pomáhat s nápravou, když dojde k problémům. A to do skupiny rizikových hráčů spadají jen tři procenta populace. Není to jen o prevenci, ale i o tom rizikového hráče včas identifikovat a dát mu vědět, že se něco děje. Právě na to vyvíjíme jednotný nástroj pro včasnou detekci rizikových hráčů, který se jmenuje Iris.

V jaké fázi je vývoj nástroje?

Iris je unikát, protože ve světě má každý provozovatel vlastní systém detekce. V současné době jsme prošli testováním několika možných přístupů a vytvořili jednotnou metriku, která zatím funguje u každého partnera na jeho vlastním nástroji. Na základě výsledků na reálných datech vytváříme jednotný nástroj, který pak budou plošně využívat všichni. Iris rizikové chování odhalí ještě dříve a přesněji. Verze, která bude fungovat napříč systémy, by se měla spustit už v příštím roce. Propojí nástroje Fortuny, Chance, Sazky a Tipsportu, které představují více než 90 procent legálního online trhu. Navazuje na něj jednotný způsob komunikace k rizikovým hráčům – tzv. intervenční model. Když hráč spadne do problematického chování, nebude tak snadné tvářit se u jiného operátora jako bezproblémový.

Jak bude zmiňovaná intervence vypadat?

Měla by být u všech provozovatelů stejná a vlastně automatizuje odstupňovanou komunikaci, která funguje nyní ručně. Už v první fázi, která přichází hned po registraci u provozovatelů, je upozornění na to, jak hrát zodpovědně, doporučuje se nastavení limitů finančních i časových a podobně. Když se pak vyskytne rizikové chování, upozorní na něj provozovatelé přímo hráče a nabídnou možnosti, co s tím dělat, jak a kde zatáhnout za brzdu. Včetně toho, kde se dá najít pomoc. Pokud se rizikové chování stupňuje, pak se například úplně vypne komunikace s pobídkami ke hře. Stejně tak se mohou hráči zapsat do Rejstříku vyloučených osob, na to také odkazujeme a samozřejmě předáváme hráče do rukou odborníků.

„Zapojit chceme třeba i práci se stresem a zvládáním vlastních emocí, což je téma pro nás pro všechny v té těžké době, která aktuálně panuje. Hry totiž často fungují jako možnost úniku od stresových situací. Chceme dát lidem do rukou nástroje, které jim pomohou takové situace zvládat, aby se nedostali do problémů.“

Chcete se také více věnovat finanční gramotnosti, je to tak?

Ano, edukace v této oblasti je důležitá i pro těch 97 procent hráčů, kteří nejsou rizikoví. Už teď máme na webu Zodpovědné hraní kalkulačku, s jakými výdaji by lidé při svých příjmech měli počítat. Nejde jen o nájem a platby za energie, ale například o různá pojištění a náklady na telefon, jídlo, běžné výdaje na provoz domácnosti včetně věcí, jako je nákup pracích prášků a podobně, na což se často zapomíná. Automaticky se v ní počítá, kolik by si lidé měli minimálně dávat stranou na tvorbu rezerv a nečekané výdaje. A ve výsledku se ukážou volné prostředky na zábavu, tam je na nich, co s nimi udělají. S tím, jak se nám daří budovat povědomí o Zodpovědném hraní, se chceme obsahovému marketingu věnovat více, ať jde o finanční gramotnost či další témata.

Jaká další témata máte v plánu?

Zapojit chceme třeba i práci se stresem a zvládáním vlastních emocí, což je téma pro nás pro všechny v té těžké době, která aktuálně panuje. Hry totiž často fungují jako možnost úniku od stresových situací. Chceme dát lidem do rukou nástroje, které jim pomohou takové situace zvládat, aby se nedostali do problémů. Týkat se toho bude například přednáška během Týdne zodpovědného hraní, kdy 8. listopadu v divadle Royal na Vinohradské ulici v Praze vystoupí Marian Jelínek a Vít Schlesinger. Budou mluvit o tom, jak být koučem sám sobě, jak se nenechat strhnout a být pánem svého života. Bude to zhruba pro 130 lidí a zdarma. Záleží jen, jak rychle se registrujete. Mrkněte k nám na web a sociální sítě.