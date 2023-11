Český biatlon má novou identitu od Go4gold a Tipsport jako hlavního partnera

Do sezony, jejímž vrcholem je domácí mistrovství světa v Novém Městě na Moravě, vyrazí čeští biatlonisté s novou vizuální identitou a také hlavním partnerem. Je jím Tipsport, kterému uvolnilo ruce zrušení dosavadního zákazu působení sázkových kanceláří v mezinárodním biatlonu.

O novou identitu se postarala agentura Go4gold, která stojí za rebrandingem fotbalové Sparty či hokejového svazu a spolu se sesterským týmem Livebros zajistí i fan experience během únorového světového šampionátu. „Byl to impulz od mladších členů našeho výkonného výboru. Původní logo jsme měli strašně dlouho a chtěli jsme něco modernějšího a přenosnějšího,“ řekl pro MAM Jiří Hamza, prezident biatlonového svazu. Vítězný návrh vzešel z uzavřené soutěže, do které byly pozvány čtyři agentury.

„Při tvorbě nového loga jsme chtěli vystoupit z řad opakujících se siluet biatlonistů a pěti terčů. Zároveň naším cílem nebylo nahrazovat státní symboly. Vzniklo tak dominantní logo ve tvaru písmene B (Biathlon), které se v sobě ukrývá písmeno C (Czech), biatlonovou trať a terč,“ uvádí rubrika FAQ na mikrostránce vytvořené k nové identitě. Stejně jako to, proč v logu nejsou národní motivy: „Česká vlajka má své místo na čepici, při medailových ceremoniálech nebo v televizní grafice. Vizuální identita, která vychází z národních barev, proto nemá státní symboly nahrazovat, ale vhodně doplňovat.“

Nový sponzor díky změně regulí

Tipsport uzavřel partnerství s Českým biatlonem na následující tři roky, tedy do olympijských her v Itálii, a bude hlavním partnerem reprezentací na všech úrovních (generálním partnerem zůstává Generali Česká pojišťovna a druhým hlavním partnerem Hamé). Vedle toho podpoří v rámci individuálního sponzoringu Markétu Davidovou, Michala Krčmáře a Terezu Voborníkovou.

„Spolupráci jsme domlouvali několik měsíců. Z průzkumů víme, že Markéta Davidová patří mezi nejpopulárnější české sportovce, podobně je na tom i Michal Krčmář a velký potenciál vidíme v kariéře Terezy Voborníkové,“ vysvětlil Martin Ptáčník, vedoucí sponzoringu skupiny Tipsport. „Je to velká podpora nejen pro reprezentace, ale pro celý rozvoj biatlonu. Peníze jsou nutné, bez nich se nedá nic dělat,“ přivítal Tipsport do biatlonové rodiny Jiří Hamza.

Vzhledem k tomu, že šéf českého svazu má jako první viceprezident Mezinárodní biatlonové unie na starosti její marketing, byl to právě on, kdo sehrál významnou roli ve zrušení zákazu, který až do letošní sezony neumožňoval sázkovým kancelářím spojovat se s biatlonem. Tipsport je tak první českou sázkovkou, které se podařilo do populárního zimního sportu vstoupit.