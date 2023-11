Obrat dm vzrostl o více než 18 procent

Zmírnění růstu cen, investice přesahující 169 milionů korun a mezinárodní kampaň na podporu zdraví žen – společnost dm bilancuje obchodní rok 2022/2023.

Velmi úspěšný obchodní rok 2022/2023 (1. října 2022 až 30. září 2023) završila společnost dm navýšením obratu o 18,33 procenta na 16,3 miliardy korun. Za tímto dynamickým růstem obratu stojí hlavně vyšší počet zákazníků i prodaných produktů, nikoli zvýšení cen kvůli inflačním tlakům. Společnosti dm se podařilo zmírnit růst cen ve prospěch zákazníků. „Zatímco míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců oproti průměru předchozích 12 měsíců dosahovala v září 12,7 procenta, inflace prodejních cen v nákupním koši dm za říjen 2022 až září 2023 činila pouze 4,19 procenta,“ uvádí Martina Horká, jednatelka společnosti dm.

V obchodním roce 2022/23 neinvestovala společnost dm pouze do cen. Z celkem investovaných více než 169 milionů korun směřovalo přes 130 milionů do modernizace a nového vzhledu prodejen, přičemž regenerací či „refreshingem“ prošlo dohromady 13 prodejen a šest prodejen bylo nově otevřeno. Počet prodejen tak vzrostl na celkových 255. Více než 26 milionů korun pak putovalo do oblasti logistiky, osm milionů korun bylo investováno do modernizace budovy centrální správy a pět milionů do oblasti IT infrastruktury.

Jako maloobchodní prodejce, kde pracuje 94 procent žen a ženy u něj tvoří i převážnou část nakupujících, představila dm v červnu 2023 mezinárodní kampaň věnovanou ženskému zdraví. Kampaň pokryla širokou škálu tematických oblastí, které jsou pro ženy klíčové, ale ve společnosti bývají nedoceněné nebo nepříliš známé. Po dobu tří měsíců se věnovala například tématu menstruace a jejích fází, plodnosti, psychickému zdraví žen nebo otázce ženského orgasmu. Smyslem kampaně s klíčovým mottem „Věřím ve svou vnitřní sílu“ bylo inspirovat ženy, aby naslouchaly svému tělu, a mohly tak žít v souladu se svými potřebami.

Konzistentní OCR strategie s vysokým digitálním dosahem

V rámci svého online shopu společnost dm důsledně prosazuje strategii „omni-channel retailingu“ (OCR), tedy úzkého propojení všech digitálních a stacionárních nákupních kanálů, služeb a komunikačních kanálů. Aplikace Moje dm a formáty, jako je nakupování v reálném čase dmLive, představují užitečné a inovativní součásti tohoto integrativního systému.

Online obchod, který v uplynulém obchodním roce oslavil pět let svého fungování, neslouží pouze jako prodejní kanál, ale rovněž zákazníkům poskytuje cenné informace a inspiraci. To, že získávání informací tímto způsobem zákazníci s oblibou využívají, dokládají přibližně čtyři miliony návštěv měsíčně (z toho 2,5 milionu již prostřednictvím aplikace Moje dm).

Nejčastěji zákazníci v dm online shopu nakupují produkty péče o dítě, s průměrně 23 tisíci online nákupy měsíčně. Pouze v online shopu totiž společnost dm nabízí „megapacky“ plen či vlhčených ubrousků. Roste také obliba expresního vyzvednutí. Díky této službě si zákazníci mohou zboží vyzvednout nejpozději do 90 minut od zaplacení objednávky v jimi zvolené prodejně dm. Tuto možnost využívá v současnosti více než pětadvacet procent zákazníků nakupujících online.