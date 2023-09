Čuprův Rohlík kupuje německou konkurenci Bringmeister

Rohlik Group chce posílit evropskou pozici spojením německé značky Knuspr.de s online prodejcem Bringmeister, kterou kupuje od investiční skupiny Rockaway Capital.

Skupina Rohlik Group Tomáše Čupra, která patří k předním evropským online obchodníkům s potravinami, oznámila akvizici německého online supermarketu Bringmeister. Konkurenci kupuje od české investiční společnosti Rockaway Capital Jakuba Havrlanta. Ta Bringmeister vlastní od roku 2021, kdy ho koupila od skupiny Edeka. Rockaway Capital má v rámci transakce získat podíl v Rohlik Group, který se bude odvíjet od výnosů v následujícím roce po spojení Bringmeisteru s Knuspr.de, německou značkou Rohlik Group. Po akvizici mají roční tržby skupiny dosáhnout 900 milionů eur, tedy o 150 milionů více, než Rohlík očekává pro letošek po meziročním růstu o 30 procent.

„Jsme více než optimističtí, co se týká vývoje online prodeje potravin, a především Rohlik Group s ohledem na naši propozici. Transakce zásadně urychlí náš růst,“ uvedl v oznámení o akvizici zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr.

Skupina Rohlik Group díky koupi Bringmeister rozšíří své služby do Berlína a v Mnichově by měl její tržní podíl přesáhnout 25 procent, což z ní udělá nejsilnějšího hráče v oblasti. Knuspr.de už také působí v okolí Augsburgu a Frankfurtu nad Mohanem a plánuje v následujících letech rozšířit svou působnost do dalších deseti německých měst.

Už během října se má provoz Bringmeister přesunout do automatizovaných skladů skupiny poblíž Mnichova, pak se brandy sloučí pod Knuspr.de. V Berlíně bude značka Bringmeister pokračovat stejným názvem do začátku roku. Spojení provozů má přinést vyšší efektivitu i ziskovost.

„Aktuálně se online prodej potravin ukazuje jako dynamický a rostoucí trh. Jsem přesvědčený, že tato transakce, která povede ke spojení Knuspr.de s Bringmeisterem významně posílí pozici Rohlik Group na německém trhu,“ doplnil v prohlášení Jakub Havrlant, CEO Rockaway Capital.

Značka Bringmeister, jejímž zákazníkům Rohlik Group slibuje lepší a rychlejší služby, funguje v Německu od roku 1997. Knuspr.de tam ostrý provoz spustil před dvěma lety. Rohlik Group funguje vedle Česka a Německa také v Maďarsku (Kifli.hu), Rakousku a Rumunsku Romania (Sezamo.ro).