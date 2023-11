Přes 400 divadelních představení zpřístupnila online platforma Dramox, teď je přináší do kin

Dramox za tři roky existence uvedla online představení ze 180 divadel, teď je nabízí do kin a na platformy mobilních operátorů.

Česká platforma Dramox po třech letech fungování zpřístupnila online přes 400 představení ze 180 divadel, kterým rozdělila přes 25 milionů korun. Díky digitalizaci představení navíc pomáhá i samotným divadlům a umělcům – představení totiž mohou diváci zhlédnout ještě dlouho po derniéře.

„Dramox nabízí divákům kvalitně strávený čas s tím nejlepším, co můžete na divadelních prknech najít. I skvělé představení vydrží na jevištích pár sezón, chtěli jsme proto nabídnout způsob, jak si umělecká díla užít i po derniéře, a to i z pohodlí domova nebo třeba na cestách. Žene nás kupředu pomoc divadlům i propojování umělců a fanoušků jejich skvělé tvorby,“ vysvětluje vznik platformy její CEO Martin Zavadil.

Nově se navíc divadelní představení dostávají také na filmová plátna, v současné době spolupracuje Dramox s necelou stovkou českých kin. Jedním z prvních představení, které budou mít příležitost diváci v kině zhlédnout, je komedie Koule o koulařce Heleně Fibingerové. Dramox si od spolupráce s kiny slibuje nabídnutí obsahu co nejširšímu publiku, což promítá i do svých dalších aktivit. „Rozjíždíme také spolupráce s dalšími firmami či třeba mobilními operátory, kteří by tak mohli divadelní představení dostat rovněž do svých platforem a mobilních aplikací. Mimo to se věnujeme neziskovým projektům zaměřeným na žáky ve školách či pacienty v nemocnicích a pomáháme divadlům i na válkou zasažené Ukrajině,“ dodává Zavadil.

Dramox vznikl uprostřed covidové pandemie v roce 2020, která tuzemská divadla uzavřela. Nynější CEO firmy Martin Zavadil se tehdy společně se zakladatelem Livesportu Martinem Hájkem rozhodli pomoci kulturnímu odvětví a pustili se do kompletního vytvoření VOD platformy. S tím pomohlo české vývojářské studio Elevup, které nový portál zvládlo od základu postavit a rozjet za pouhých pět měsíců.

Podle tiskové zprávy spolupráce ušetřila týmu Dramox více než 40 procent nákladů, které by jinak muselo investovat, pokud by se rozhodl pro vlastní vývoj. „Interní IT je důvod, proč umře velká část projektů. Bez Elevupu bychom jen půl roku hledali lidi a vytvářeli interní tým a další měsíce teprve strávili realizací nového webu. A kdo ví, jestli bychom jej nakonec vůbec spustili,“ vzpomíná Zavadil.

To potvrzuje i Daniel Jay Lett, CEO Elevupu: „Firmy v dnešní době spotřebovávají obrovské náklady na provoz interních IT kapacit, které často nedodávají kvalitní výsledek za rozumnou dobu.“