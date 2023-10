Už jste byli Virtuálně v elektrárně se Skupinou ČEZ?

Z Ostravy do Temelína během sekundy? Díky oceňovanému projektu Skupiny ČEZ Virtuálně v elektrárně to není žádný problém!

Jaderný reaktor, vnitřek chladicí věže nebo vrchol větrné elektrárny. Už téměř 110 tisíc dětí a dospělých navštívilo během posledních tří let na dálku místa, kam se běžní smrtelníci nepodívají. Přímo ze školních lavic i pohodlí domovů jim to umožňuje projekt Virtuálně v elektrárně. Během netradičního edukativního zážitku diváci zjistí, jak se elektřina vyrábí i jak a kudy putuje až k nim domů do zásuvky.

Zájemci mohou vybírat z celkem pěti interaktivních prohlídek: v nabídce je Jaderná elektrárna Temelín, Jaderná elektrárna Dukovany, obnovitelné zdroje, distribuční soustava a letošní novinka představí divákům také „to jezero na vrcholu kopce v Jeseníkách“, tedy největší českou přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně. Prohlídky probíhají na dálku, není k nim tak potřeba nic víc než připojení k internetu a interaktivní tabule ve třídě (v případě škol) a počítač nebo mobil v případě všech ostatních.

ČEZ má za sebou již tři ročníky prohlídek Virtuálně v elektrárně, v říjnu odstartoval čtvrtý. Za tu dobu průvodci uskutečnili více než 2500 prohlídek, kterých se zúčastnilo přes 3700 tříd.

Podpora zájmů o technické obory

Letošní ročník prohlídek získal záštitu ministerstva školství. Pilotního vysílání, které se uskutečnilo v září na Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Chomutově (ESOZ Chomutov), se zúčastnil ministr školství Mikuláš Bek i generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Škola je od roku 2009 jednou z partnerských škol Skupiny ČEZ a je skvělým příkladem dobré spolupráce mezi vzdělávací institucí a firmou, jež mají společný cíl. Kvalitně připravit nové odborníky na energetiku.

„Cílem projektu je podpora zájmu o technické obory zejména u žáků základních škol a studentů středních škol. Důraz je kladen nejen na odbornost obsahu, ale i jeho zábavnou formu. A tak se třeba dozvíte, proč nosí ‚jaderníci‘ žluté kombinézy, proč pod nimi mají i stejnobarevné spodní prádlo nebo jak úzce souvisí přečerpávací elektrárna s ranní kávou,“ říká vedoucí útvaru informačního centra a vzdělávání ČEZ Kateřina Bartůšková. Prohlídky jsou maximálně interaktivní. Díky tomu, že vysílání probíhá živě a ve studiu je připraven odborný průvodce i moderátor, mohou děti i jejich učitelé reagovat a doptávat se v reálném čase.

Do elektrárny se lze díky on­line prohlídkám připojit z kteréhokoli koutu republiky, a to během pár sekund. Projekt tedy umožňuje přijít i školám, které by do elektráren jinak nepřijely, třeba kvůli velké vzdálenosti.

Prohlídky jsou zdarma a probíhají v MS Teams. Pro veřejnost je vypsáno několik termínů, které jsou zároveň streamované na Facebooku Skupiny ČEZ. Registrace termínů a více informací najdou zájemci na www.virtualnevelektrarne.cz. Úspěšnost projektu potvrzuje i umístění na prvním místě v letošním ročníku soutěže Zlatý středník, kterou organizuje PR Klub.