Made by Google 2023 – jak akci sledovat a co na ní bude

Show pro představení nové řady produktů Pixel naplánoval Google na tuto středu 4. října.

Apple, Amazon i Microsoft svá velká letošní odhalení mají už za sebou. Teď to čeká Google. I když úniků informací je už tolik, že mnozí pochybují, že by mohli být na akci Made by Google ještě něčím překvapení.

Google ve středu 4. října v deset hodin dopoledne představí v New Yorku především novou řadu produktů Pixel. Jedná se o upgradované telefony Pixel 8 a Pixel 8 Pro a rovněž hodinky Pixel Watch 2. Jak telefony budou vypadat už spotřebitelé vědí. Googlle totiž po několika únicích sám zveřejnil oficiální upoutávku, která řadu představuje.

Z dostupných informací zatím vyplývá, že Pixel 8 Pro bude mít stejný 6,7palcový displej jako Pixel 7 Pro. Zatímco základní Pixel 8 bude mít menší displej než jeho předchůdce (6,17 palce oproti 6,3 palce). Oba modely by pak mohly být vybaveny mimo jiné i vylepšenou sadou fotoaparátů a podporovat AI nástroje, jako je Magic Editor.

Vedle nového telefonu a chytrých hodinek prý Google odhalí také nové barvy sluchátek Pixel Buds Pro. Během další upoutávky na akci Made by Google společnost krátce ukazuje pouzdro pro sluchátka Pixel Buds Pro v porcelánové barvě, které se hodí k novým hodinkám Pixel Watch 2 a Pixel 8 Pro.

Ceny telefonů Pixel 8 a 8 Pro zatím nejsou pevně stanoveny, proslýchá se, že oba modely budou dražší. Pixel 8 by měl stát kolem 699 dolarů a Pixel 8 Pro bude uveden asi s cenovkou 999 dolarů.

Pokud máte zájem událost sledovat živě, můžete například na YouTube. Přenos začne 4. října ve čtyři hodiny odpoledne našeho času.