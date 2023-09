Světová premiéra: Hot Wheels mají v Praze první showroom přímo v autosalonu

Skupina AutoPalace rozšířila své portfolio o další věhlasné automobilové značky. Unikátní projekt cílí na zcela novou skupinu zákazníků – sběratele automobilových modelů. Vznikl totiž první showroom modelů Hot Wheels v reálném automotive prostředí.

Skupina AutoPalace zastupuje na trhu téměř dvě desítky automobilových značek, ale tento počet se nedávno výrazně zvýšil. Pilotním projektem spolupráce AutoPalace se společností Mattel, americkým výrobcem a distributorem hraček, je prodejna modelů Hot Wheels s prezentační plochou přímo v showroomu pobočky AutoPalace na pražském Spořilově. Pro brand Hot Wheels, který patřil v loňském roce mezi dvě nejsilnější značky koncernu Mattel, se jedná o světovou premiéru. Součástí nového prodejního prostoru Hot Wheels umístěného v prostorách pro značku Ford spořilovského dealerství AutoPalace je atraktivní prezentační plocha s instalovanou autodráhou pro testovací jízdy od stejného výrobce.

„Hot Wheels rozhodně nejsou jen hračkami pro děti, jak by si někdo mohl myslet. Nezanedbatelnou skupinu zákazníků tvoří dospělí sběratelé nebo fanoušci automotive různého věku. Právě pro ně nám na českém trhu chybělo místo, kde by mohli objevovat a získávat nové modely do svých sbírek. Až doteď byli odkázáni pouze na hračkárny, zahraniční e-commerce nebo nejrůznější burzy a aukce. Otevřít showroom s angličáky Hot Wheels chtělo odvahu, a jsme rádi, že jsme našli partnera, který ji měl. Ono sbírání angličáků je vášní tolika sběratelů právě proto, že to není tak úplně jednoduchá záležitost – nových modelů, navíc z různých řad a kolekcí, jsou totiž každý rok vyšší stovky až tisíce, a dostupné jsou v závislosti na regionu a distribučním kanálu“ říká Marek Somol, brand manager značky Hot Wheels pro český a slovenský trh a dodává: „Zkrátka ne všude je všechno. Snažili jsme se, aby v pražském showroomu v Auto Palace Spořilov bylo to úplné maximum, co umíme do Evropy, potažmo České republiky dostat.“

Zajímavostí společného projektu skupiny AutoPalace a koncernu Mattel je exkluzivní prodej vybraných limitovaných edicí modelů, které nebudou v distribuci na jiných místech v České republice ani na Slovensku. „Těší nás, že díky tomuto jedinečnému projektu prodeje automobilových modelů mimo kamenná hračkářství přivítáme v prodejnách AutoPalace novou cílovou skupinu zákazníků. Právě sběratelé populárních „angličáků“ jsou pro nás novou a velkou příležitostí především proto, že jejich zájem směřuje většinou k segmentu supersportů a jinak kultovních aut,“ říká Jozef Becska, marketingový manažer AutoPalace, a dodává: „My jim však k tomuto sběratelskému zážitku můžeme otevřít i možnosti v řešení jejich reálné automobilové mobility. V tomto ohledu se zaměřujeme v našich showroomech jednoduše na všechny, pro které jsou krásná auta prostě srdeční záležitostí.“