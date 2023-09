Johnson & Johnson mění po 135 letech logo, nové prý vystihuje povahu brandu

Bylo to jedno z nejdéle sloužících log na světě. Podpis spoluzakladatele Jamese W. Johnsona se s farmaceutickou značkou Johnson & Johnson pojí od jejích počátků. Teď přichází zásadní proměna. Směrem k fádnosti…

Rukou psané logo s typickým ampersandem (&) napojeným na „druhého“ Johnsona, které se na prvních produktech společnosti objevilo rok po jejím založení, společnost používala přes 135 let. Patřilo tak mezi patnáctku nejstarších log stále „v provozu“. Nicméně americký gigant se rozhodl, že nastal čas se s ním rozloučit.

„Nyní, kdy se společnost zaměřuje výhradně na inovace ve zdravotnictví a řešení největších zdravotních výzev, modernizuje brand a sjednocuje své medtech a farmaceutické segmenty pod značkou Johnson & Johnson, aby demonstrovala jejich společnou sílu ve zdravotnictví,“ uvedli zástupci J&J v tiskové zprávě.

Nehledě na vzletné fráze o tom, jak modernizované klíčové elementy vycházející z dědictví značky prezentují inkluzivní inovace společnosti ve zdravotnictví, se logo stává lehce zaměnitelným. Jak J&J hájí jednotlivé prvky nové brandové identity?

LOGO

Nové logo je modernizováno pro naši další kapitolu. Každé písmeno na nakresleno jední tahem pera, což vytváří kontrast, který přináší pocit neočekávatelnosti a humanity. Společnost využije jak dlouhou, tak krátkou verzi loga a rozšíří a vybuduje větší hodnotu krátkého tvaru J&J, aby se ukázala v mnohem osobnější a modernější podobě – zejména v digitálním prostředí.

BARVA

Společnost bude i nadále využívat červenou barvu a přikloní se k osvěžené, jasné a moderní barvě, která vypovídá o schopnosti pohotově reagovat na výzvy v oblasti zdraví, vyvíjet se s dobou a udávat tempo.

AMPERSAND

Nový ampersand vystihuje starostlivou a lidskou povahu. Nyní se představuje v globálnější a rozpoznatelnější podobě a dokládá otevřenost značky.

ART DIRECTION

Ilustrace, fotografie a další prvky byly vytvořeny tak, aby vzbuzovaly energii, optimismus a inkluzivitu, a zároveň nabízely jedinečný a osobitý přístup v oblasti zdravotní péče.

„Brandová identita Johnson & Johnson komunikuje náš odvážný přístup k inovacím ve zdravotnictví a zároveň zůstává věrná péči, kterou věnujeme našim pacientům po celém světě,“ uvedla Vanessa Broadhurst, výkonná viceprezidentka pro globální korporátní záležitosti.

Trend začaly módní značky

Johnson & Johnson je další společností, která se v posledních letech rozhodla své logo výrazně zjednodušit. Ne všem se tento přístup, který vytváří zástup unifikovaných hesel, protiví. „Mnoho dětí už ve škole nepoužívá psací písmo. Nové logo je snadněji zpracovatelné. A protože je jednodušší, snáz k sobě přitahuje pozornost,“ sdělila marketingová konzultantka Laura Ries agentuře AP. „Buďme upřímní, také se tím J&J nenápadně vzdaluje od dětského pudru a mýdla, tedy od produktů, se kterými byla hodně spojována, ale které již neprodává. Je to chytré a dává to brandu svěží vzhled, aniž by se s vaničkou vylévalo i dítě a měnil se celý název,“ dodala na LinkenIn.

Trend homogenizace log odstartovaly kolem let 2017 a 2018 módní značky, jako by si řekly, že být unikátní je hendikep a že je lepší sáhnout po nějaké formě fontu Sans-serif a nevyčnívat z řady. Poté se tento přístup přelil i do technologického odvětví, kde se aspoň brandy – na rozdíl od fashion segmentu – nevzdaly možnosti odlišit se barevně.

Zdroj: velvetshark.com

Teorií, proč se tak společnosti chovají, je několik. Jedna například říká, že značky jsou dnes víc než loga a že velkou roli hraje čitelnost bezpatkového písma. Jiná zase hovoří o tom, že designéři používají stejný software a že globalizace zabíjí estetickou diverzitu.