Gen Z: nevěří všemu, kalkul snadno prohlédnou

Zatím nejsou tak důležitou cílovou skupinou, to se ale za nedlouho změní. Značky musejí být připravené, jinak budou nerelevantní a trapné.

„Mám ráda North Face, mám ráda Patagonii, New Balance. A pak mám ráda hodně takový ty malý značky. Teďka jsem se prostě třeba zamilovala do takový značky parfémů. Relativně malá česká značka, jmenuje se Oraculum. Mám ráda třeba Organic Basics. A až na Patagonii je všechny mám a používám. U Patagonie čekám na to, až najdu tu svoji vysněnou flísovku někde v sekáči,“ říká čtyřiadvacetiletá studentka sociálních věd.

„Obecně mám hodně rád technologie, takže Apple je u mě někde hodně nahoře. Co se týká těch globálních značek, tak asi levisky. Potom nějaké menší značky, od kterých používám věci denně, typu Braasi batohy. Když už nakupuji oblečení, tak se právě snažím to mít v nějaké kvalitě. Pak jdu spíš po tom, co ta značka dělá, jestli jsou ty věci kvalitní, jestli jsou nějakým způsobem udržitelný,“ uvádí budoucí datový analytik (23).

„Je to taková basic odpověď, ale já se snažím na značky oblečení už moc nenajet. Když už si potřebuji něco koupit, jdu do levnějších obchodů, protože je to pro mě přijatelnější s mým momentálním příjmem. Je to hodně Lindex a Reserved. Tam mi to sedí na postavu. Když si kupuju boty, tak jdu po známějších značkách jako jsou Nike, Adidas nebo Reebok. Ale chtěla bych více nakupovat ve Fresh­labels značky, které jsou udržitelnější. A nebo nakupovat z druhé ruky,“ přiznává studentka mediálních studií (22).

Mít někoho uvnitř

V životech zástupců generace Z hrají značky důležitou roli, ačkoli to sami příliš rádi nepřiznávají. Z průzkumu agentury Ipsos vyšlo, že zástupci generace Z označili nejvíce značek jako „blízké“ ze všech generací. Po značném rozdílu v konzumaci médií je toto další věc, která je velmi odlišuje. S generací Z nejenže rezonují brandy sociálních sítí, ale mají podle Ipsosu také vřelý vztah ke značkám streamovacích služeb. Top značkami jsou pak pro ně i ty z oblastí rychlého občerstvení a mobilních telefonů (viz schéma níže).



I když pro velké značky nejsou primární a ani sekundární cílovou skupinou, měly by postupně s generací Z navázat kontakt. A kontakt to musí být smysluplný. Řada značek na to ovšem nemá potřebné znalosti ani dovednosti. Jenže u generace Z je nebezpečí, že když na ni vyrukuje brand s kampaní, která je „mimo mísu“, může si u ní na dlouho zavřít dveře.