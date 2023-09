Deichman je inzertně mezi botami na špici, náskok je obří. Češi nejčastěji kupují značku Nike

Podle monitoringu reklamy Ad Intel investoval Deichman v ceníkových cenách do reklamy více než dvakrát tolik, kolik dal druhý zadavatel v pořadí.

Nejsilnějším inzerentem v kategorii obuvi v období leden až červenec 2023 je podle Ad Intel prodejce bot Deichmann. Jeho reklama měla v. ceníkových cenách hodnotu 43,5 milionu korun. Druhá inzertně nejsilnější značka Skechers umístila reklamu za více než 20 milionů korun a třetí CCC inzerovala v ceníkové hodnotě přes 15 milionů korun.

U Čechů vede každodenní vycházková obuv – ve volném čase ji nejraději nosí polovina z nich. Jiné je to však v zaměstnání, kde skoro třetina pracujících obouvá speciální boty. Téměř 4 z 10 dotázaných mají konkrétní značky, které při výběru bot preferují, což nejčastěji platí u mladých do 34 let věku a lidí z velkých měst (viz níže). Primárním místem nákupu nových bot jsou pro tři pětiny Čechů aktivních na internetu kamenné prodejny, e-shopy preferuje 14 procent Čtvrtina ale boty běžně kupuje jak v prodejně, tak na internetu. Výzkum realizovala výzkumná agentura Nielsen ve spolupráci s ResSolution Group na vzorku pětistovky respondentů české internetové populace z Českého národního panelu ve věku 15 let a více.

Nejkupovanější značky

Při nákupu obuvi řeší její značku 37 procent respondentů, z cílové skupiny do 34 let je to téměř polovina (46 %). Preference konkrétní značky bot je také častější u mužů než u žen a u obyvatel velkých měst než u těch z vesnic. Ti, kteří mají ohledně značek obuvi nějakou preferenci, nejčastěji kupují boty od značek Nike (22 %). Na druhém místě je s mírným odstupem Adidas (11 %). Nad pětiprocentní hranicí se pohybují ještě značky Rieker (6 %), Baťa (6 %), Salomon (5 %) a Puma (5 %).

Pozn.:

Ceníková hodnota není ekvivalentem reálných (čistých) investic do nákupu reklamního prostoru (na reálnou cenu, kterou firmy za nákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako celkový objem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně). Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem spolehlivě zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu (umožňuje např. porovnávat jednotlivé zadavatele, média nebo odvětví mezi sebou apod.).