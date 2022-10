„Novým materiálem chceme přispět ke snížení spotřeby plastů,“ říká zakladatel značky Kaffeeform Julian Nachtigall-Lechner.

Když si Julian Nachtigall-Lechner během svých studií v Itálii vychutnával místní espressa, napadlo ho, kolik kávové sedliny se kvůli tomu vyhazuje. Rozhodl se pro ni zkusit najít využití. Výsledkem byl materiál Kaffeform a stejnojmenná značka, která vyrábí nejen hrnečky či kelímky na kávu s sebou, ale třeba i pláště na hodinky. Nejen o materiálu, který může pomoci snížit spotřebu plastů, promluví mladý podnikatel v Praze 13. října na Global Goals Summitu.

Přiveze i kelímky, které jsou též k dispozici na e-shopu Nakup na Dobro, jenž provozuje Asociace společenské odpovědnosti, organizátor summitu.

„Kelímky, které si mohou klienti přizpůsobit vlastním brandingem, jsou naším největším hitem,“ říká Nachtigall-Lechner, který při vývoji materiálu na možný byznys skoro zapomněl.

Odolné znovupoužitelné kelímky na kávu s sebou od Kaffeeform

Využívat kávovou sedlinu pro nový materiál vás napadlo během studií v Itálii. Jak dlouho trvalo materiál vyvinout?

Studoval jsem produktový design na Univerzitě v Bozen-Bolzanu a hledal jsem inspiraci pro svou dizertační práci. Italská „espressová kultura“ mě uchvátila a nadchl mě nápad použít recyklovanou kávovou sedlinu k vytvoření nového materiálu, najít využití pro něco, co běžně končí v odpadu. Nikdo nic podobného nevyvíjel, takže jsem objevoval, jakým způsobem vůbec vytvořit použitelný pevný materiál. Vedle kávové sedliny je také ze škrobu, celulózy, dřeva, přírodní pryskyřice, vosků a olejů. Nepotřebuje pojiva založená na ropě. Trvalo pět let, než jsem se dostal od nápadu ke komerčně využitelnému produktu.

Kdy vám došlo, že by se na tom dal postavit byznys?

Jsem kreativní člověk, takže mě zajímala tato stránka věci a na tu byznysovou jsem skoro zapomněl. Nebyl jsem si jistý, že je to komerčně využitelné, než jsem představil první verzi hrnečku na espresso během festivalu v Amsterodamu. Lidi ohromně zaujal koncept i jeho první výsledky a chtěli si hrnečky kupovat. Když jsem se vrátil do Berlína a zjistil jsem, že o projektu píšou média, došlo mi, že je to skutečně využitelné pro byznys.

Na vašem LinkedIn jsem nenašel předchozí zkušenosti v komerční sféře. Stavěl jste svou firmu od nuly?

Profesně jsem začal v jedné německé agentuře produktového designu. Tam jsem se během zhruba tří let naučil, jak se dostat se vším všudy od prvního návrhu nakresleného na ubrousku ke komerčnímu produktu. Když se dívám zpětně, měl jsem velké štěstí, že jsem tak brzo dostal něco takového na zodpovědnost. Po pár letech práce dnem a nocí v korporátním prostředí už mi přišlo, že jsem připraven rozjet Kaffeeform. Zprvu jsem všechno dělal sám, postupně jsem pomalu začal nabírat zaměstnance. Teď máme v jádru společnosti tým pěti lidí z různých profesí.

Rozjeli jste i produkci kelímků na kávu s sebou, které budou k vidění i na Global Goals Summitu. Jak jste získali dodavatele materiálu a partnery pro průmyslovou produkci?

Nebylo jednoduché najít síť partnerů k úplně novému konceptu a využití materiálu. Přišlo mi, že si o mně hodně výrobců myslelo, že jsem blázen. Neměli jsme čím podložit růstový potenciál, takže řady potenciálních partnerů dramaticky prořídly. Trvalo zhruba rok, než se mi podařilo přesvědčit pár optimistických partnerů a než jsem zajistil fungující dodavatelský řetězec. Vyrábíme kompletně lokálně v Německu, kávu pro recyklaci také získáváme od místních partnerů, dáváme si záležet, aby bylo vše transparentní a sociálně zodpovědné i ve vztahu k farmářům a obchodníkům.

Hodinky s pláštěm z kávové sedliny od Kaffeeform ve spolupráci s brandem Lilienthal Berlin

Proč jste se vlastně rozhodl pojmenovat značku Kaffeeform? Nefungovalo by italské „caffè“ marketingově lépe? Nebo pomáhá německá image spolehlivosti?

To je dobrá otázka. Původní nápad jsem sice dostal a rozvíjel v Itálii, ale firmu jsem založil v Berlíně, odkud stále fungujeme. Proto jsem se rozhodl pro německé „Kaffee“ ve spojení mezinárodně používaným slovem „form“ pro materiál. Přišlo mi to jako nejlepší kombinace pro název značky. A k té spolehlivosti — kelímky na kávu vydrží dlouhé roky, i když třeba opotřebováním časem zhrubnou, neuvolňují se z nich žádné škodlivé částice.

V Praze vystoupíte na Global Goals Summitu, o čem budete referovat?

Je mi ctí být součástí Global Goals Summitu v Praze, kde bych rád mluvil i o obecném problému s plasty v naší společnosti. Kaffeform může přispět novým přístupem k tomu, jak znovu využívat a „upcyklovat“ už existující zdroje materiálů a tím snížit poptávku pro nově produkovaných plastech, které se vyrábějí z ropy.

Julian Nachtigall-Lechner

Rodilý Berlíňan vystudoval produktový design v Italském Bolzanu. V roce 2010 pracoval v Ready Made Design Studiu v New Yorku a další tři roky byl asistentem designéra Wernera Aisslingera. V roce 2015 založil společnost Kaffeeform. Její nově vyvinutý materiál mimo jiné získal ocenění Red Dot Product Design Award v roce 2018.

Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním vydání Marketing & Media (40/2022), které vyšlo v pondělí 3. října.