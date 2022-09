Oproti konkurenci dává na inzerci v ceníkových cenách téměř osminásobek, ukazuje pravidelný přehled Nielsen Admosphere.

Výzkumná agentura Nielsen Admosphere připravila v rámci svého měsíčního seriálu krátkých zpráv z monitoringu reklamy Ad Intel přehled nejsilnějších zadavatelů reklamy v segmentu čerpacích stanic a rafinovaných ropných produktů.

Za období od ledna do července včetně prvenství zaujal řetězec Orlen Unipetrol, který investoval do reklamy v ceníkové hodnotě blížící se 89,7 milionu korun. To je zhruba osminásobek oproti konkurenčním brandům Shell a MOL .

Ačkoli ceníková hodnota inzerce nepředstavuje čisté investice do reklamy, kde je třeba počítat se slevami či bartery, zachycuje ale vývoj a trendy současného reklamního trhu.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší ucelený a strukturovaný přehled o tuzemské reklamě napříč celou mediální sférou. V České republice funguje již od roku 2010.