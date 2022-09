Změnit zažité stereotypy, zlepšit reputaci, zvýšit atraktivitu a vnést pozitivní impuls do image Ústeckého kraje má nová vizuální identita.

Novou vizuální identitu Ústeckého kraje vytvořilo studio Petrohrad, které zvítězilo v soutěži organizace Czechdesign. Studio spolu s optimismem vsadilo na přímočarost, jednoduchost a srozumitelnost. Autoři Lukáš Pumpr a Lukáš Beran postavili nový vizuální styl na práci s písmem s autorskými prvky, což zaručuje jednoduchou aplikovatelnost, nadčasovost a dlouhodobou udržitelnost celého systému.

Dosud reprezentoval Ústecký kraj 20 let starý vizuální styl, který pracoval s krajským znakem a jeho symbolikou. Dosavadní logo vycházelo z druhého pole znaku kraje, jehož základem je brána Porta Bohemica, ve spodní části vodstvo a zelený rám, symbolizující pohoří. Existující vizuální identita však byla velmi obtížně aplikovatelná v malých formátech a neodpovídala již potřebám současné digitální komunikace.

Za uplynulé dvě dekády však prošel značnými změnami celý region, především v oblasti rekultivace krajiny, průmyslu a technologií. Cílem soutěže Czechdesign tedy bylo sjednotit a systematizovat vizuální prezentaci Ústeckého kraje, posílit komunikaci směrem k jeho občanům a probudit v nich pocit sounáležitosti, stejně tak do budoucna zaštítit širokou škálu příspěvkových organizací kraje

Nový logotyp Ústecký Kraj z dílny studia Petrohrad Ukázky implementace nové vizuální identity na propagačních předmětech

„Naší hlavní motivací bylo vnést do veřejného prostoru Ústeckého kraje pozitivní impuls. Přinést jednoznačně srozumitelný, přímočarý symbol, se kterým se budou občané ochotni identifikovat bez ohledu na to, zda žijí v Mostě nebo Kadani,“ popisují Lukáš Pumpr a Lukáš Beran ze studia Petrohrad.

Designéři tak zaměnili písmeno Ú ve slově Ústecký za symbol úsměvu s mrkajícím okem jako čárkou, a vytvořili tak značku, která má silný komunikační potenciál. Barevnost vychází z barevnosti znaku kraje, ale nově jsou barvy zvýrazněny do maximálně sytých tónů. Primární je modrá, doplňková pak zelená a červená. Hlavním písmem byl zvolen grotesk Haffer SQ od studia Displaay.

Písmeno Ú ve slově Ústecký jako symbol úsměvu s mrkajícím okem jako čárkou Ukázky implementace nové vizuální identity na plakátu

„Výsledný návrh nás zaujal svou hravostí a vtipem, který bude velmi dobře fungovat v marketingové komunikaci kraje. Chceme se prezentovat jako kraj s vlídnou tváří a nová značka s tím výborně ladí,“ zhodnotil hejtman Jan Schiller.

Porota designérské soutěže, ve které se kromě zástupců kraje sešli i nezávislí odborníci oboru, návrh ocenila jako moderní, odvážný a svěží, ale zároveň i funkční. Nejlépe odráží sebevědomí, potenciál kraje a potřeby jeho komunikace.

„Vítězný návrh má silný marketingový potenciál a splňuje náležitosti jak pro interní, tak i externí komunikaci krajského úřadu, ačkoliv v sobě nezapře humor a nadsázku. Vytvořený symbol je jedinečný a ve veřejném prostoru bude jasně vidět,“ popisuje Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign.

Nová vizuální identita jako inspirativní nástroj pro kreativní prezentaci aktivit kraje Nová vizuální identita jako inspirativní nástroj pro další komunikaci kraje Vítězný tým studio Petrohrad

Vedle identity pro samotný kraj designéři navrhli též systém prezentace desítek příspěvkových organizací, jako jsou muzea, nemocnice nebo školy. Nová identita má za úkol i zefektivnění a zjednodušení komunikace kraje směrem k veřejnosti napříč tištěnými i digitálními kanály.

„V tuto chvíli děláme první kroky, abychom novou identitu co nejrychleji nasadili v rámci krajského úřadu. Následovat bude fáze implementace v rámci příspěvkových organizací kraje, to bude ta těžší část. Pokud se nám to podaří, jednotný styl bude patrný na první pohled a přispěje k srozumitelnější komunikaci směrem k občanům. Hotovo chceme mít do poloviny roku 2024,“ doplnila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.