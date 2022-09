Nedávno se takový zářez povedl Bageterii Boulevard, která se s pomocí influencera Martina Mikysky strefila do řetězce McDonald’s a jeho tuzemského ambasadora, šéfkuchaře Přemka Forejta. Ten se letos stal na tři roky kontrolorem kvality surovin značky a mimo jiné na jaře zjišťoval, jak se v Polsku vyrábějí hranolky. Na to odkazuje příspěvek Bageterie Boulevard s Mikyskou, jenž se převtělil do role Martina Morejta, celebrity šéfkuchaře a kontrolora kvality, který se s brandem „spojil, aby zjistil, z čeho jsou pečené brambory Patatas“ a „bude to zjišťovat tři roky“.

Post si získal velkou popularitu nejen na sociálních sítích Bageterie. Povedlo se to i díky skvělému načasování. Morejt se na sítích objevil den po tom, co Přemek Forejt vydal s McDonald’s klip Mc’n’Roll, kterým tou dobou žil tuzemský internet společně s médii.