Co platí v marketingu dnes, nemusí platit zítra. Pokud cítíte potřebu rozšířit vědomosti, může být ideální volbou program MSc. Moderní marketing.

Marketing je atraktivní obor, který nikdy nespí. Ačkoliv na první pohled může vypadat hodně „fancy a funny“, stojí za ním tvrdá práce a nelítostné analýzy. Každý markeťák ví, že je potřeba být neustále ve střehu, protože co platilo dnes, nemusí platit zítra. Pokud cítíte, že byste potřebovali aktualizovat či rozšířit svoje vědomosti, pak může být pro vás ideální volbou profesní program MSc. Moderní marketing na Newton University.

Milan Formánek přes 14 let působil v Red Bullu a vedl kreativní agenturu Zaraguza. Dnes je úspěšným lektorem a konzultantem na volné noze.

Ať už jste marketingoví specialisté, máte firmu, nebo jste dostali na starost širokou oblast marketingu, program vám nabídne ucelený pohled na trendy v online i offline marketingu z úst špičkových odborníků. Všechny kurzy realizují lektoři z praxe, pro které jsou výuková témata každodenní prací. Těšit se můžete na Martina Brablece z Obsahové agentury, který zde učí content a copywriting, Kristýnu Hájkovou z agentury Grayling a její kurz PR, SEO a linkbuilding vám vysvětlí zakladatel Marketing Mineru Filip Podstavec a moderní trendy vám představí Milan Formánek, který přes 14 let působil v Red Bullu a vedl kreativní agenturu Zaraguza.

Díky programu MSc. Moderní marketing garantky Ludmily Navrátilové budete mít za rok všechny trendy v malíku.

„V kurzech pracují studenti s lektorem na případových studiích, konkrétních situacích z praxe či vlastním zadání pro lektora, které si k tématu kurzu přinesou buď z vlastní firmy, nebo své pracovní pozice,“ vysvětluje garantka programu a vedoucí Centra marketingu na Newton University Ludmila Navrátilová.

Komplexní znalosti marketingu za jeden rok

Studenti si velmi pochvalují aktuálnost a promyšlený způsob výuky: je možné účastnit se osobně nebo online. To ulehčuje situaci lidem, kteří nemají možnost studovat v Praze. „Jako spolumajitel marketingové agentury, kde mám na starosti marketingové strategie a řízení týmu PPC a SEO specialistů, neustále hledám vzdělávací možnosti, které budou rozvíjet mé znalosti. A Moderní marketing na Newton University mi dal přesně to, co jsem v té době hledal – komplexní pohled, zároveň zacílený focus a rozbor témat do hloubky,“ chválí si program absolvent Michal Ševčík. Zároveň podotkl, že i když se zúčastnil zrovna bloku, jehož téma ovládal, tak si díky lektorovi i spolužákům odnesl nové poznatky.

Jiří Koleňák, chief academic officer Newton University

„Roční studijní program jsme navrhli tak, aby si z něj studenti odnesli jen to, co skutečně využijí ve své každodenní praxi. Výukové bloky na sebe navazují a ve výsledku tvoří celek, který dává skutečně smysl. Navíc cena celého studia vyjde výrazně výhodněji, než kdyby si studenti měli platit jednorázové vzdělávací kurzy v různých institucích,“ přibližuje výhody studia Jiří Koleňák, chief academic officer Newton University. Účastníci se zkrátka můžou těšit na praktickou výuku, přátelské prostředí a spoustu zajímavých osobností v řadách studentů i lektorů.

Zaujalo? Prozkoumejte, jaký je kompletní studijní plán a kdo vás bude učit. Studium startuje začátkem října.