Online řešení, které má ambici usnadnit ochranu duševního vlastnictví po celém světě, představila advokátní kancelář Havel & Partners spolu s Artinii.

Advokátní kancelář představila ve spolupráci s technologickým partnerem Artinii platformu Certoo, která má ambici usnadnit ochranu duševního vlastnictví. Funguje jako online nástroj, kam uživatel nejprve nahraje soubor s dílem v jakékoliv digitální podobě – články, smlouvy, fotografie – cokoliv, o čem potřebuje mít důkaz, že ve chvíli nahrání na Certoo vlastnil. „Certoo soubory zašifruje a uloží jejich digitální záznam v podobě zašifrovaného kódu na blockchain. Autor pak získá unikátní certifikát, že byl v danou chvíli vlastníkem souboru,“ uvedl právní expert na duševní vlastnictví Ivan Rámeš ze společnosti Havel & Partners.

Nový nástroj tak podle zakladatelů umožňuje ověření autorství bez nutnosti zásahu centrální autority. Nabízí nejenom zkrácení doby celého procesu, ale reaguje i na skutečnost, že právní systémy často neumožňují autorská díla ochránit registrací do veřejného rejstříku. Pak se autor může u soudu snadno dostat do takzvané důkazní nouze, když není schopen prokázat své autorství.

„Vnímali jsme mezeru na trhu a přišli jsme s nápadem projektu Certoo, který dokáže autorům – podobně jako notáři – osvědčit, že v daný čas autorským dílem disponovali. Toto moderní řešení na bázi blockchainu zabere doslova pár vteřin a nákladově se pohybujeme v řádu desetikorun,“ řekl Rámeš.

Certoo dá zájemcům po vytvoření účtu přístup ke svému soukromému a možnost nahrát soubory či složky, které chtějí chránit. Certoo soubory zašifruje a uloží jejich digitální záznam v podobě zašifrovaného kódu neboli hashe na blockchain. Blockchain je technologie založená na zápisu informací do jednotlivých datových bloků (block), jež jsou vzájemně zřetězeny (chain). „Jednotlivé zápisy na sebe matematicky navazují jako řetěz bloků, takže je nelze dodatečně měnit. Co se jednou zapíše do blockchainu, to již nelze vzít zpět. Proto je Certoo tak spolehlivé a nahrání na něj obstojí jako spolehlivý důkaz,“ přibližuje technologii Vít Krajíček, spoluzakladatel Artinii.