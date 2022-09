Česká značka piva uvedla svou novou zvukovou identitu, bude fungovat ve všech kanálech na celém světě. Vytvořila ji agentura MassiveMusic.

Zhruba před rokem si Pilsner Urquell nechal ve spolupráci s Ehrenberg-Bassovým institutem pro marketingovou vědu vypracovat analýzu rozpoznávání distinktivních prvků značky. Z výsledků vyplynulo, že odlišujícím prvkem brandu je chuť a následně některé jeho vizuální prvky. Studie ale také definovala oblasti, na nichž by měla značka pracovat. Jednou ze zásadních byla její zvuková část. „Rozhodli jsme se tehdy, že vývoj sonické identity Pilsner Urquell uděláme globálně,“ říká pro MAM Zuzana Dudová, globální manažerka marketingu pro Pilsner Urquell & Grolsch.

Ve výběrovém řízení zvítězila agentura MassiveMusic, která vytvořila zvukové identity například pro ING, OBI, ESL nebo AccuWeather. „Ukázali nám cesty a způsob, jak je možné dále se zvuky a hudbou pracovat. Taky jsme cítili, že mají zajímavý přístup k tvorbě zvukové identity. Vždy si nejdříve udělali výzkum pro danou značku tak, aby zvuk zapadal do jejích DNA a všeho, co značka představuje a vytváří,“ vysvětluje Zuzana Dudová.

Český tým novou zvukovou identitu jeden z prvních již zapracoval do nové brandové komunikace. „Rovněž už postupně používáme sonic branding v rámci našich eventů a budeme pokračovat s dalšími kanály. Ta největší část práce nás zatím ještě čeká. Musíme totiž v rámci všech trhů identifikovat všechny možné ‚touchpointy‘, kde bychom mohli sonic branding využít a dostat ho tak do mysli spotřebitelů,“ uzavírá Zuzana Dudová s tím, že vše by chtěli mít hotové do konce roku a následně začít zvuky používat v praxi.