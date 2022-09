Firma z českého kosmického průmyslu, společnost TRL Space vedená Petrem Kapounem, chce nepřehlédnutelnými vizuály zaujmout i pobavit.

Měnit přemýšlení. Vybočit z kurzu. Odlišit se. Překvapit. To byly klíčové pojmy pro komunikační koncept nové vesmírné firmy TRL Space. Strategií značky je zásadně se vymezit, přemýšlet nad každým komunikačním kanálem a všemi prvky jinak než ostatní. Fascinovat klienty precizním zpracováním nejen produktů samotných, ale i obalů, ve kterých putují. Zároveň má pobavit a inspirovat. Vizuálni identitu značky vytvořilo brněnské brandingové studio B tým.

Tvůrci značky považovali za důležité vyhnout se všem klišé objevujícím se v identitách firem z kosmického průmyslu. Ať už to byly orbity v logu nebo záběry na planetu Zemi nejen na titulkách webů.

„Začali jsme si říkat… O čem to celé je? O cestě nahoru! O vzestupu! O růstu příležitostí skrze neprobádaný vesmír! Rýsovala se tak jednoduchá, ale silná myšlenka. Dostat do loga ikonickou šipku vzhůru. Neměla by však být obyčejná, možná spíše trochu sci-fi. Nakonec vychází z futuristického jedinečného fontu, který vévodí celé vizuální identitě,“ uvedl designér Radoslav Cichý ze studia B tým.

Identita je také výrazná svou žluto-černou barevností se specifickým tónem žluté, který není běžný v prostoru nebo v on-line reklamě. Vznikly také dvoubarevné, minimalistické a abstraktní koláže a fotomontáže umožňující ilustrovat jakýkoliv projekt a vizi společnosti. Brand se zároveň vtipně propisuje do všech firemních prostorů a do neobvyklého merche.

Pro B tým to nebyla jediná zakázka z kosmického průmyslu. Již má za sebou návrh vizuální identity a kampaně společnosti SAB Aerospace a v současnosti spolupracuje na nové prezentaci s tvůrci inteligentního softwaru pro vedení družic a dalších vesmírných misí.