Chcete získat nové klienty? Inspirujte se kampaní D.A.S. pojišťovny, s níž se to povedlo.

Každý marketér ví, že bez správného cílení je jeho práce odsouzena k neúspěchu. Jenže kdo si doměřuje, jakými kanály zasáhl jakou část cílové skupiny? My jsme to udělali, a tak máme zajímavé výsledky měření kampaně našeho klienta D.A.S. pojišťovny, které jsme uskutečnili pomocí adMeteru.

Unikátní měření od společnosti Median nám pomohlo vyhodnotit zásah kampaně ve vytyčené cílové skupině, úspěšnost kreativy, i efektivitu rozložení rozpočtu. Část výzkumu byla věnována i možným variantám optimálního rozložení financí do kampaně. Díky výsledkům vám mimo jiné můžeme ukázat, jak si stojí reklama na webech Czech News Center, i v porovnání s dalšími mediatypy.

Znalost značky s TV, rádiem a online reklamou

D.A.S. pojišťovna na konci roku 2021 rozjela kampaň s cílem zvýšit povědomí o značce i svém na trhu jedinečném produktu, kterým je pojištění právní ochrany. Její strategie byla první dva týdny postavena na snaze vytvořit rychlý zásah za použití televize (TV Nova) a rádia (Rádio Impuls). Pro navýšení zásahu v cílové populaci (25—54 u mužů a 35—65 u žen) se pak pracovalo s online videem i displejovou reklamou.

U každé úzce definované cílové skupiny je pro reklamní sdělení stěžejní volba správných kanálů a jejich rozložení.

D.A.S. pojišťovna dala bezmála 70 procent svého rozpočtu do televize a dalších 11 procent pak investovala do rozhlasu. Zbývající prostředky šly do internetové reklamy. Téměř pětina připadla na video a displejovou reklamu v CNC a necelá tři procenta byla vyčleněna na Facebook, Instagram a cross-device displej ze sítě Sklik a Google Delivery Network (YouTube).

Svoji investici přitom D.A.S. rozložila v čase i do formátů tak, aby podporovala jak povědomí o značce i svém produktu, tak zároveň zvyšovala záměr daný produkt si sjednat, nebo alespoň přidat D.A.S. pojišťovnu ke zvažovaným značkám v případě sjednávání pojištění.

Kampaň pomohla znalosti značky

Spolu s D.A.S. pojišťovnou jsme zadali průzkum pro změření efektu reklamy, využili jsme společnost Median a její nástroj adMeter. Testování kampaně ukázalo, že reklamu na D.A.S. pojištění právní ochrany vědomě zaznamenalo 15 procent dotázaných (a to jak v celkové populaci 15—69, tak i v cílové skupině). Reklamu respondenti hodnotili jako srozumitelnou, ale dalšími metrikami nijak nevybočovala z běžného vnímání reklamy. Ukazuje to, že její kreativa mohla být údernější.

Na druhou stranu post-test ukázal, že většina klíčových metrik na konci roku 2021 u cílové skupiny vzrostla. Platí to téměř o všech brand metrikách. Podstatná pro značku byla podpořená znalost pojišťovny a to, že se zvýšila chuť respondentů reklamě vystavených sjednat si pojištění právě u ní. Kampaň i její umístění v českém mediálním prostoru tedy pojišťovně přineslo zamýšlené benefity.

Zásah potvrdil silnou roli CNC

Kampaň dokázala v průběhu trvání alespoň jednou zasáhnout 71,8 procenta české populace. Ve vymezené cílové skupině pak byl zásah o něco nižší, a to 71,2 procenta. Dominantním mediatypem, pokud jde o celkový a rychlý zásah, byla televize. Oslovila 49,9 procenta populace. I vzhledem k alokovanému rozpočtu nejde v tomto případě o překvapení. Důležité však je, že cílovka byla reklamní kampani mnohem více vystavena na internetu, v TV a v rádiu reklamu už tak často příslušníci úžeji vymezené cílové skupiny nezaznamenali. U osob v produktivním věku mělo přitom CNC v oslovení přes online kanály nejsilnější pozici.

Kdybychom se ještě podívali na efekt jednotlivých online mediatypů, pokud jde o efektivitu zásahu konkrétní cílové skupiny, pak asi nepřekvapí, že nejlépe se daří Facebooku. Pracuje totiž mimo jiné s přesnými daty chování svých uživatelů. Pro inzerci na českém trhu je nicméně podstatné, že weby CNC jsou dle měření v efektivitě cílení na velmi podobné úrovni jako YouTube. Znamená to tedy, že při zadání reklamy na CNC si můžete být jisti, že zasáhnete okolo 60 procent zvolené cílové skupiny (hodnota se přirozeně odvíjí od zvolené cílovky). Tento skvělý výsledek odpovídá evropskému srovnání pro efektivní cílení online reklamy v dané cílové skupině, a jen potvrzuje naši dlouhodobou investici do vlastních nástrojů pro cílení reklamních sdělení.