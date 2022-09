Znát svoje zákazníky a vědět, co a kdy jim nabídnout, je klíčem k úspěchu pro každou firmu. A pokud umíte pracovat s vlastním seznamem zákazníků, hravě vám zvýší nejen počet objednávek, ale také posílíte povědomí o své značce.

Svou reklamu v obsahové síti Skliku můžete zacílit jednoduše právě díky tomuto cílení. Publikum je totiž tvořeno z e­‑mailových adres uživatelů, od kterých jste získali souhlas k marketingové komunikaci. Oproti běžnému retargetingu umožňuje tento typ cílení komunikovat i s těmi, kteří nechodí na váš web tak často. Stačí, abyste měli propojených alespoň 200 emailových adres. Není potřeba mít pouze doménu seznam.cz, může být i z jiné služby, jako je například gmail.com a dalších.

Tři velké výhody cílení na vlastní seznamy zákazníků

Dovede přesně rozsegmentovat publikum podle toho, jak často a kdy nakupují, odkud jsou a podobně. Není závislé na cookies třetích stran, proto je stabilním cílením i do následujících let, kdy se dosah běžného retargetingu bude snižovat. Reklamu zákazník potkává v přirozeném online prostředí, kde se každý den pohybuje a je pro něj tudíž lépe zapamatovatelná. To je přednost třeba oproti direct mailingu, kdy vaše sdělení končí v poštovní schránce ve složce Hromadné.

Využití emailových adres v praxi

Vlastní seznamy zákazníků nejčastěji využijete při propagaci sezonního zboží, kdy zákazníkovi nabídnete například dovolenou ve stejné destinaci, jako byl loni. Efektivní jsou ale třeba i ve chvíli, kdy chcete nalákat delší dobu neaktivního zákazníka zpět prostřednictvím atraktivní slevy mimo standardní nabídku. Chcete se podělit s uživatelem o novinku na vašem webu (nový model telefonu, nová služba) nebo třeba, když chcete dát vědět lidem v okolí o nově otevřené prodejně. Skvěle také fungují, pokud nabízíte vylepšenou službu k už zakoupenému výrobku či před začátkem sezony nabídnete vybraným zákazníkům produkty, které by se jim mohly hodit (v létě pro pejskaře prostředky proti klíšťatům). Seznam s vlastními zákazníky můžete také využít v akvizičních kampaních, kde jej vyloučíte a budete tak mít jistotu, že danou reklamou oslovujete výhradně nové zákazníky.

Strategii cílení se vyplatí naplánovat. Místo všech kontaktů je lepší nahrát jen ty, na které plánujete cílit. Oslovíte tak relevantní uživatele promyšlenou strategií a lákavou inzercí, která vám přinese zajímavé výsledky.

Napište nám na [email protected], už se těšíme na spolupráci.